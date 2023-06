Szpital w Nowym Mieście nad Pilicą otrzyma 9,5 mln zł rządowego dofinansowania Anna Orzeł 07.06.2023 10:27 Do szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą trafi dofinansowanie z budżetu państwa. To ponad 9,5 mln złotych. Pieniądze pomogą w przebudowie i doposażeniu bloku operacyjnego w placówce. — Mam nadzieję, że nasza wspólna inwestycja rządowo-samorządowa, w tym powiecie, przyczyni się do jakości świadczeń medycznych — mówi wojewoda mazowiecki.

Ponad 9,5 mln zł rządowego dofinansowania trafi do szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. (autor: Tobiasz Bocheński twitter)

Na podstawie podpisanej umowy Szpital w Nowym Mieście nad Pilicą otrzyma 9,5 milionów złotych z budżetu państwa. Pieniądze przeznaczone zostaną na remont i rozbudowę bloku operacyjnego oraz na zakup sprzętu.

Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński, tłumaczył, że to ważny, wart wsparcia, projekt, dzięki któremu pacjenci będą mogli liczyć na leczenie na najwyższym poziomie.

— Mam nadzieję, że nasza wspólna inwestycja rządowo-samorządowa, w tym powiecie, przyczyni się do jakości świadczeń medycznych. Pacjenci, którzy do tej pory musieli podróżować dalej do innych powiatów, do stolicy, będą mogli tu, na ziemi grójeckiej znaleźć odpowiednie świadczenia medyczne — mówi Bocheński.

O finansowe wsparcie zabiegał senator Stanisław Karczewski, który jest chirurgiem, a szpitalu w Nowym Mieście przepracował ponad 40 lat.

— Ten blok jest bardzo potrzebny w tym szpitalu. Interna to królowa nauk medycznych, ale my chirurdzy myślimy trochę inaczej. Dla nas chirurgia jest najważniejsza. Jest gwarantem funkcjonowania tego szpitala — podkreśla Karczewski.

Koniec inwestycji planowany jest na październik przyszłego roku.

