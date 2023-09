Szpital w Pionkach po przebudowie i modernizacji znowu przyjmuje pacjentów Anna Orzeł 20.09.2023 16:14 W środę w Pionkach z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbyła się uroczystość oddania do użytku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Lecha i Marii Kaczyńskich. Koszt projektu to sto milionów złotych. Blisko połowa pieniędzy pochodziła z budżetu państwa.

1 Szpital w Pionkach znowu przyjmuje pacjentów (autor: PAP/Paweł Supernak)

Liczy sto lat, ale dziś jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Szpital w Pionkach po przebudowie i modernizacji znowu przyjmuje pacjentów.

Obiekt zwiedzał dziś premier Mateusz Morawiecki. Koszt projektu to sto milionów złotych. Blisko połowa pieniędzy pochodziła z budżetu państwa.

Zdaniem szefa rządu, takie inwestycje jak ta pokazują realne zmiany, zachodzące w ochronie zdrowia.

— Nowe sale, nowy, supernowoczesny sprzęt na miarę europejskiego standardu. A nawet powyżej tego standardu — powiedział Mateusz Morawiecki.

Szpital w Pionkach to jasny przykład, że za rządów @pisorgpl możecie liczyć na rząd, państwo i całą wspólnotę! Bo tak się buduje #BezpiecznaPrzyszłośćPolaków! 🏨🇵🇱♥️👨‍👩‍👧‍👦🚌 pic.twitter.com/4hQq2p0uqt — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 20, 2023

Jeden wspólny adres

Modernizacja szpitala to nie tylko nowe mury i nowe sprzęt. Starosta radomski Waldemar Trelka przypomina, że to także jeden, wspólny adres.

— To było pięć budynków i trzy adresy. To również generowało po pierwsze ogromne koszty związane z tym, że te pięć budynków i trzy adresy, to nie był optymalny pomysł na kulturę pracy. Właśnie ta kultura pracy i efektywność była daleka od idealnej — tłumaczy Trelka.

Decyzja o rozpoczęciu szpitalnej inwestycji w Pionkach zapadła cztery lata temu.

Źródło: RDC/PAP Autor: Anna Orzeł/JD