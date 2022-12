„Oszukano nas i ośmieszono”. Domy w pow. łosickim do wyburzenia przez budowę ekspresówki Beata Głozak 12.12.2022 13:53 Oszukano nas i ośmieszono – mówią mieszkańcy Ostromęczyna-Kolonii w gminie Platerów w powiecie łosickim. Okazało się, że ich domy trzeba będzie wyburzyć. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zostaje przy proponowanym przez siebie wariancie przebiegu drogi ekspresowej nr 19, który zakłada wyburzenie siedmiu gospodarstw.

Domy w pow. łosickim do wyburzenia przez budowę ekspresówki (autor: RDC)

Mieszkańcy, którzy muszą się wyprowadzić, przyznają, że są nie tylko rozczarowani, ale i oburzeni zaistniałą sytuacją.

Ponadto mieszkańcy mają poczucie, że zostali oszukani. Jak tłumaczą, na listopadowym spotkaniu w obecności wicedyrektora GDDKiA Krzysztofa Zwolana zagłosowali za innym wariantem, a on sam tak skomentował wtedy ich stanowisko: – Będziemy wnioskować o zmianę decyzji w sensie wyłączenia spornego odcinka z obecnego postępowania. Równolegle składamy nowy wniosek na decyzję środowiskową z państwa wariantem – mówił wówczas do mieszkańców.

Zdaniem mieszkańców mamy do czynienia nie tylko z wprowadzeniem ludzi błąd, ale i oszustwem.

Tymczasem, jak tłumaczy rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA Łukasz Minkiewicz, wina leży po stronie mieszkańców, ponieważ to oni nie potrafią porozumieć się między sobą. – Okazało się, że spotkanie nie przyniosło efektów. Niedługo potem wpłynęła do nas korespondencja z podpisami dużej liczby mieszkańców, którzy oprotestowali wariant pomarańczowy wybrany podczas spotkania. Nie ma więc jednomyślności wśród mieszkańców, a to był warunek do tego, żeby zmienić wariant preferowany z niebieskiego na pomarańczowy – mówi.

Mieszkańcy Ostromęczyna od początku opowiadają się za przebiegiem S19 w wariancie czerwonym, bo zakłada on wyburzenie jedynie domku letniskowego. W wersji forsowanej przez Dyrekcję wyburzonych ma być kilka gospodarstw. Wariant ten czeka już na uzyskanie decyzji środowiskowej.

