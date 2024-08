Nieprawidłowości przy obrocie opioidami. Prokuratura wszczęła śledztwo Iwona Rodziewicz-Ornoch 05.08.2024 20:54 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy obrocie opioidami w tym fentanylem — dowiedziało się Polskie Radio RDC. Chodzi o wystawianie i realizację recept. Postępowanie jest na wstępnym etapie. Zawiadomienie dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstw z Ministerstwa Zdrowia wpłynęło do komendy Głównej Policji w czerwcu.

Jest śledztwo ws. nieprawidłowości przy obrocie opioidami (autor: RDC)

Polskie Radio RDC dowiedziało się, że Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy obrocie opioidami w tym fentanylem. To po kontroli, którą w czerwcu zleciła Minister Zdrowia. Chodzi o wystawianie i realizację recept. Do nielegalnego obrotu fentanylem w Polsce najczęściej dochodzi właśnie w ten sposób.

Jak poinformował nas zastępca Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce Edyta Luchcińska, postępowanie jest na wstępnym etapie. — Z uwagi na dobro śledztwa nie jest obecnie możliwe udzielenie jakichkolwiek informacji w sprawie — zaznaczyła.

Zawiadomienie dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstw z Ministerstwa Zdrowia wpłynęło do komendy Głównej Policji w czerwcu.

— Ministerstwo wskazało dwa takie artykuły Kodeksu Karnego, które w ocenie ministerstwa zostały naruszone. Pierwszy z nich to jest artykuł 160 Kodeksu Karnego, który mówi o narażaniu człowieka na niebezpieczeństwo, a drugi dotyczy sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego, to jest przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat ośmiu — mówi rzeczniczka KGP Katarzyna Nowak.

Po analizie dokumentów KGP przekazała sprawę do Komendy Wojewódzkiej z siedzibą w Radomiu, a ta z kolei do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Od maja zarzuty w związku z rozpowszechnianiem fentanylu w Żurominie usłyszało już siedem osób. W pierwszym kwartale zmarły z tego powodu trzy osoby.

