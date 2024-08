Niebezpieczny przejazd w Ołtarzewie zostanie zamknięty? Dzisiaj decyzja Przemysław Paczkowski 09.08.2024 06:32 Dzisiaj ma zapaść decyzja w sprawie zamknięcia niebezpiecznego przejazdu kolejowego w Ołtarzewie. Chodzi o odcinek ul. Ceramicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718, na którym dochodziło do wypadków. Zdaniem władz samorządu ta decyzja jest zbyt radykalna.

Przejazd kolejowy w Ołtarzewie (autor: Mapy Google)

Niebezpieczny przejazd kolejowy w Ołtarzewie. Dzisiaj kolejarze mają podjąć finalną decyzję, czy ma zostać zamknięta ulica Ceramiczna w ciągu drogi wojewódzkiej numer 718.

Kierowcy tirów wjeżdżają na tory, nie mając pewności, czy je opuszczą, nim nadjedzie pociąg. Dochodziło do wyłamywania rogatek. Dlatego zamknięcie ulicy Ceramicznej miało nastąpić już we wtorek o północy, ze względu na zbyt liczne incydenty. Kolejarze zmienili jednak swoją decyzję, odraczając ją do dzisiaj.

— Jeśli do piątku 9 sierpnia sytuacja nie poprawi się, przejazd zostanie zamknięty — mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wprowadził w tym tygodnia zmianę organizacji ruchu, zamontował nowe znaki, tak by poprawić na miejscu bezpieczeństwo. Zmienił się także cykl świateł w okolicy, a bezpieczeństwa strzegą dodatkowe patrole SOK i policji.

Decyzja kolejarzy to także pokłosie między innymi tragicznego wypadku, do którego doszło 1 lipca. Pociąg Kolei Mazowieckich uderzył w samochód ciężarowy, na skutek czego zginął maszynista.

Zamknięcie przejazdu to utrudnienia?

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego uważa, że decyzja zamknięcia przejazdu jest zbyt radykalna, a ucierpią na tym przede wszystkim kierowcy.

– To jest tak trudna do zaakceptowania decyzja i tak w pewnym sensie niewiarygodna z punktu widzenia organizacji ruchu, wygody życia mieszkańców gminy Ożarów Mazowieckich. Decyzja, która mam nadzieję nie wejdzie w życie, jest aż nadto radykalna – mówi Paweł Kanclerz.

Alarmuje, że zarówno miasto, jak i sąsiednie gminy zostaną zakorkowane przez tiry.

– Bardzo istotna jest kwestia na przykład Płochocina i Józefowa, bo logiczne jest, że tiry nie znikną w sposób cudowny. Jak znam życie, będą się pozycjonowały na drogę wojewódzką nr 700. To jest ulica Warszawska, która przebiega przez Płochocin, Józefów, później wpada w drogę wojewódzką 701 i do węzła w Pruszkowie – dodaje.

1 lipca na tym przejeździe kolejowym doszło do tragicznego wypadku. Tir zderzył się z pociągiem Kolei Mazowieckich, zginął maszynista. W nocy z 1 na 2 sierpnia zostały wyłamane rogatki.

2 listopada 2022 r. kierowca ciężarówki nie zdążył opuścić przejazdu kolejowego i pociąg Kolei Mazowieckich uderzył w naczepę. Wtedy nikt nie ucierpiał, ewakuowano 130 pasażerów.

