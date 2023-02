Oddział dzienny w Szpitalu Tworkowskim dla pacjentów z chorobami psychicznymi Adrian Pieczka 21.02.2023 07:48 Szpital Tworkowski w Pruszkowie otwiera oddział dzienny. Od czwartku prowadzona będzie tam diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami psychicznymi. W ciągu ostatnich trzech lat władze Mazowsza na remont i wyposażenie oddziału przeznaczyły ponad 7,5 mln zł.

Oddział dzienny w Szpitalu Tworkowskim dla pacjentów z chorobami psychicznymi (autor: RDC)

- Pacjenci znajdą tu wsparcie, którego potrzebują - mówiła członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc. - Możliwość pełnej diagnostyki, dobre gabinety terapeutyczne i co najważniejsze, w jednym miejscu w naprawdę godnych warunkach dla pracowników, dla personelu, ale przede wszystkim dla pacjentów, będą mogli uzyskać wsparcie - tłumaczyła.





- Przystosowaliśmy jeden z budynków do pełnienia funkcji oddziału dziennego - poinformował dyrektor szpitala Wojciech Legawiec. - Zrobiono 10 sal do terapii, zrobiono sale na indywidualne rozmowy z psychologami, z psychoterapeutami, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, salę kinową, w której byliśmy na otwarciu, uroczystości. To wszystko starano się dostosować do obecnych czasów i potrzeb naszych pacjentów - wyjaśnił.





- W oddziale będziemy leczyć 75 pacjentów - mówiła lekarz kierujący oddziałem Joanna Pyrak. - Sześć grup terapeutycznych o różnym profilu, dostosowanych do potrzeb pacjentów. Leczymy pacjentów dorosłych z różnymi zaburzeniami psychicznymi. W ramach oddziału dziennego funkcjonuje pododdział leczenia zaburzeń nerwicowych. Mamy też grupę terapii zajęciowej, mamy grupę dla pacjentów z doświadczeniem psychozy - dodała.



Pobyt w oddziale trwa 60 dni roboczych. Zajęcia są od poniedziałku do piątku, a główną formą leczenia jest psychoterapia grupowa.

