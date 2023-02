Nocna pomoc lekarska wraca do Raciąża Alicja Śmiecińska 22.02.2023 18:42 Nocna pomoc lekarska wróci do Raciąża. Po zmianie dyrektora w płońskim szpitalu układany jest już grafik lekarzy na dyżury w poradni. Jak zapewnia dyrektor placówki Witold Achciński, szpital czeka już tylko na pozwolenie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do Raciąża wraca nocna opieka lekarska (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

– Zostały nam właściwie tylko sprawy proceduralne, ponieważ jest zabezpieczenie medyczne, lekarskie i pielęgniarskie. W tej chwili czekamy tylko na decyzję Narodowego Funduszu Zdrowia i kontrolę. Moglibyśmy otworzyć 1 marca, ale nie chcę obiecywać, że to się uda, dlatego że musimy mieć wszystkie pozwolenia i tylko to nas hamuje – mówi Witold Achciński.

O powrót nocnej pomocy lekarskiej do Raciąża apelowali mieszkańcy, którzy na razie teraz muszą dojeżdżać po pomoc do Płońska lub Ciechanowa.



Placówka została zlikwidowana w lipcu ubiegłego roku z powodu braku lekarzy. NPL w Raciążu czynny będzie od godz. 18:00 do 8:00.

