Raciąż bez nocnej i świątecznej opieki lekarskiej Alicja Śmiecińska 29.11.2022 16:17 Nocna i świąteczna opieka lekarska w tym roku nie wróci do Raciąża. Władze miasta starały się o to od wakacji, ale brakuje kadry. Placówka został zawieszona w lipcu i już wiadomo, że do 31 grudnia nie wznowi swojej działalności.

Bez nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w Raciążu (autor: Pixabay)

- Nie mamy lekarzy do obstawienia grafiku - mówi dyrektor medyczny płońskiego szpitala, Bartosz Fiałek. - Na tę chwile nie mamy jeszcze osób, które byłyby w stanie obstawić grafik, czyli zapewnić ciągłość diagnostyczno-terapeutyczną w dodatkowej placówce nocnej świątecznej pomocy lekarskiej w Raciążu. jesteśmy teraz na łączach z naszymi lekarzami. Dodatkowo ewentualnie umieścimy ogłoszenie i wówczas jeżeli uda się pozyskać te osoby, to faktycznie zostanie wznowiona - tłumaczy.

Do tej pory do pracy w nocnej placówce zgłosiło się dwóch lekarzy. Brakuje jeszcze co najmniej czterech. Teraz pacjenci potrzebujący nocnej pomocy lekarskiej muszą dojeżdżać do oddalonych o 30 km od Raciąża - Płońska lub Ciechanowa.

