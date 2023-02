Ruszyła pierwsza na Mazowszu poradnia prehabilitacyjna dla chorych na raka

Na Mazowszu ruszyła pierwsza poradnia prehabilitacyjna dla chorych na raka. Otwarto ją w Siedleckim Centrum Onkologii. To opieka skierowana do pacjentów przed długotrwałym leczeniem. Choć nie jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to swoje usługi świadczy bezpłatnie.