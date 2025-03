Nowoczesne pociągi dla KM od samorządu Mazowsza. Pojawią się na obrzeżach regionu Adrian Pieczka 13.03.2025 06:51 Sześć nowoczesnych pociągów spalinowych zasili flotę Kolei Mazowieckich. Samorząd województwa podpisał umowę na zakup pojazdów za ponad 233 mln zł. - Pociągi pojawią się na obrzeżach Mazowsza - informuje dyrektor eksploatacyjny przewoźnika Czesław Sulima.

Nowe pociągi na Mazowszu (autor: KM)

Samorząd województwa mazowieckiego kupi dla KM 6 nowoczesnych szynobusów spalinowych od firmy PESA Bydgoszcz. Ich koszt to ponad 233 mln zł.

Przewoźnik obsługuje spalinowymi szynobusami ponad 630 km tras.

Jak informuje dyrektor eksploatacyjny przewoźnika Czesław Sulima, pociągi pojawią się na obrzeżach Mazowsza.

— Mam na myśli takie relacje jak Warszawa, Sielce do Czeremchy w województwie podlaskim, a także Tłuszcz, Ostrołęka, Chorzele z wyjazdem do Szczytna, czyli w województwie warmińsko-mazurskim, a także odcinki linii z Tłuszcza przez Nasielsk do Płocka, do Sierpca i do Kutna — wymienia.





Sulima dodaje, że na razie przewoźnik dysponuje 14 takimi pojazdami.

— Część to jest taka już wysłużona, część już taka kilkunastoletnia. Potrzebna nam nowego taboru i mam nadzieję, że to przyczyni się do tego, że będzie na tych odcinkach tych tzw. peryferyjnych jeździło więcej podróżnych i nikt nie będzie wykluczony z możliwości skorzystania — mówi.





Samorząd planuje również kupić 14 pociągów elektrycznych. Inwestycję - jak przekazano - dofinansuje w kwocie ponad 162 mln zł ze środków Unii Europejskiej.

