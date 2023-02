Narty, łyżwy czy nauka gry w szachy. Co robić w ferie zimowe na Mazowszu? 05.02.2023 17:03 Ferie zimowe na Mazowszu rozpoczną się już za nieco ponad tydzień - 13 lutego i potrwają do 26 lutego. W tym czasie w ofercie miejskich placówek znajdziemy wiele ciekawych aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ofercie miast w naszym regionie są m.in. lodowiska, stoki narciarskie, pływalnie czy korty tenisowe.

Ferie zimowe na Mazowszu (autor: Górka Szczęśliwicka)

Narciarze, łyżwiarze, pływacy czy tenisiści - będą mieli co robić w Warszawie. Na spragnionych wrażeń lub tych lubiących się poruszać czeka oferta Aktywnej Warszawy.

- Zapraszamy w ferie warszawiaków - mówi Bartłomiej Stępień kierownik działu marketingu Aktywna Warszawa.

- Na przeróżne dyscypliny sportowe. Z racji tego, że mamy zimę, to szczególnie zapraszamy do korzystania z Górki Szczęśliwickiej. Dla fanów narciarstwa czy snowboardu jest to nie lada gratka, czyli narciarstwo w sercu stolicy - dodaje Stępień.

Radom

Udział w zajęciach plastycznych, muzycznych czy teatralnych oferują młodym radomianom podczas ferii miejskie instytucje kultury. Większość z zajęć jest otwartych i bezpłatnych.

- Zapisać się na nie można w każdej chwili. Żadne dziecko nie powinno się nudzić - zapewnia Katarzyna Piechota-Kaim z radomskiego Urzędu Miasta.

- Najmłodsi radomianie w ferie będą mogli skorzystać z propozycji, jakie przygotowały dla nich Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr, Domy Kultury: "Borki" i "Idalin". Bogatą ofertę zajęć przygotowały również Biblioteka Resursa obywatelska - dodaje Piechota-Kaim.

Dwie radomskie szkoły podstawowe organizują też półzimowiska.

Płock

Zajęcia taneczne, plastyczne czy seanse na życzenie – Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki przygotował mnóstwo atrakcji dla dzieci, które w ferie zostają w mieście. Najmłodsi płocczanie mogą rozwinąć swoje talenty na zajęciach plastycznych, które będą odbywały się w galeriach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

- Mamy propozycję filmową - mówi Iwona Markiewicz z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

- Mamy bogaty repertuar kina "Za rogiem", a dodatkowo w tym kinie grupy zorganizowane mogą sobie zarezerwować seans na życzenie i wybrać film, który sami chcą zobaczyć - mówi Markiewicz.

Szczegóły można znaleźć na stronie Płockiego Ośrodka Kultury i sztuki.

Ostrołęka

Ferie zimowe w Ostrołęce w tym roku na sportowo!

- Dla dzieci i młodzieży dostępny będzie za darmo Park Wodny, gdzie oprócz pływania można będzie pograć w kręgle - mówi Malwina Łuba z ostrołęckiego ratusza.

- Już od wczesnych godzin porannych pływalnia w parku wodnym będzie dostępna dla chętnych. Będzie można skorzystać również z gry w bowlingi i nauki gry w szachy - dodaje Łuba.

Siedlce

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach organizuje sztukaferie, czyli zimowe warsztaty dla zostających w domu.

- Startujemy w drugim tygodniu ferii, ale zapisy już trwają - zaprasza Sebastian Gumiński z MOKu i zdradza z czego będzie można skorzystać.

- Mamy taniec, zajęcia literackie, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne, makijaż nie tylko sceniczny. Powtarzamy zajęcia, które cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz fotoferie, czyli jak zrobić dobre zdjęcie telefonem komórkowym, będą podstawy fotografii mobilnej i obróbka zdjęć przy pomocy aplikacji - mówi Gumiński.





Zajęcia są bezpłatne. Zgłaszać należy się w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury. Szczegóły na stronie internetowej.

