Najszybciej rozwijający się region Polski. Mazowsze kończy dziś 25 lat!

Województwo mazowieckie w obecnym kształcie obchodzi dziś swoje 25. urodziny. Do reformy samorządowej doszło dokładnie 1 stycznia 1999 roku. Wtedy ograniczono liczbę województw z 49 do 17. Mazowsze to najszybciej rozwijający się region Polski i wytwórca blisko 1/4 krajowego PKB.