Na wnuczka, policjanta czy prokuratora. Mazowszanie w 2022 roku stracili prawie 6,5 mln zł Anna Orzeł 12.03.2023 16:47 Ponad 6 milionów 330 tysięcy złotych stracili w ubiegłym roku mieszkańcy Mazowsza przez fałszywych " wnuczków". Najczęściej oszuści okradają seniorów - i jak mówią nam policjanci - w ostatnim czasie znowu się uaktywnili.

Za każdym razem schemat jest podobny. Dzwoni telefon, w słuchawce zapłakany głos i informacja, że doszło do wypadku, a sprawca - bliska osoba- potrzebuje pieniędzy.

Jak mówi młodszy aspirant Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, czasami ktoś podaje się też za policjanta czy prokuratora.

- 75-latka odebrała telefon od mężczyzny, który podawał, że jest prokuratorem. Mężczyzna powiedział, że pieniądze, oszczędności 75-latki, które ma ulokowane na koncie bankowym są zagrożone. Poinstruował kobietę, co ma z tymi pieniędzmi zrobić, aby dokonała przelewu tych pieniędzy na konto depozytowe, wskazane przez mężczyznę - opowiada.





O czujność i informowanie policji w takich sytuacjach apeluje podkomisarz Ewa Jaworska Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.

- Warto, zwłaszcza, jeżeli mamy wątpliwości co do brzmienia głosu tej osoby, przede wszystkim dać sobie czas do namysłu, a więc rozłączyć taką rozmowę telefoniczną. Zakończyć ją jak najprędzej - radzi.





W ubiegłym roku w sumie w naszym województwie dokonano 120 takich oszustw. 19 prób zakończyło się fiaskiem.

