Liczne płukania wodociągu nie pomogły. Co z wodą w gminie Mordy? Beata Głozak 16.10.2024 16:53 Blisko sześć tysięcy osób z gminy Mordy w dalszym ciągu musi przegotowywać wodę, aby była zdatna do spożycia. Liczne płukania wodociągu nie pomogły, a samorząd od wielu tygodni nie może poradzić sobie z problemem. — Póki co w wodzie jest duża liczba mikroorganizmów — mówi Łukasz Wawryniuk, burmistrzem miasta i gminy Mordy.

Co z wodą w gminie Mordy? (autor: zdjęcie ilustracyjne/pixabay)

Liczne płukania wodociągu nie pomogły. W mieście i gminie Mordy w powiecie siedleckim woda z wodociągu nadaje się do picia nadal tylko po uprzednim przegotowaniu.

Problem dotyczy prawie sześciu tysięcy osób. Samorząd od wielu tygodni nie może poradzić sobie z jakością wody dostarczanej ze stacji w Czepielinie.

— Póki co w wodzie jest duża liczba mikroorganizmów i to weryfikuje wodę zdatnie do picia po uprzednim przegotowaniu. Sieć wodociągowa jest stale przeczyszczana, oczyszczana, uzdatniana. Podejmujemy kroki, by jakość wody pitnej wróciła do tej, która była na początku września — mówi burmistrz Łukasz Wawryniuk.

Pod koniec września w jednej z pobranych przez sanepid próbce stwierdzono obecność bakterii kałowej. Po kilku dniach dopuszczono ją warunkowo do spożycia.

