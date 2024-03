Ponad 700 pożarów podczas weekendu. Najwięcej interwencji na Mazowszu RDC 04.03.2024 13:16 W ostatni weekend strażacy wyjeżdżali do 723 pożarów, z czego 183 to pożary obiektów mieszkalnych, a 288 to pożary traw. Najwięcej interwencji, bo aż 271, zanotowano w województwie mazowieckim.

Straż Pożarna (autor: gov.pl)

Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski poinformował, że w ostatnich dwóch dniach strażacy interweniowali 2024 razy, w tym przy 723 pożarach, 1090 miejscowych zagrożeniach i 211 fałszywych alarmach.

— Przez dwa dni powstały 183 pożary w obiektach mieszkalnych. Ponadto strażacy odnotowali 288 pożarów traw oraz sześć pożarów lasów — poinformował rzecznik.

Najwięcej pożarów traw zanotowano w województwie podkarpackim – 52, mazowieckim – 50, lubelskim – 32, świętokrzyskim – 30 i w dolnośląskim – 26.

Interwencje w sprawie tzw. miejscowych zagrożeń dotyczyły głównie wypadków drogowych – 217, działań o charakterze medycznym – 160, usuwania skutków silnego wiatru – 51, przyborów wód – 33, opadów deszczu – 31,, ratownictwa chemicznego – 31 i działań na akwenach – 25.

Najwięcej interwencji zanotowano w woj. mazowieckim – 271, śląskim – 223, dolnośląskim – 189, małopolskim – 181 i w wielkopolskim – 161.

🚒Podczas weekendu 2-3 marca strażacy interweniowali 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ razy.



💢Przez dwa dni powstało 2️⃣8️⃣8️⃣ pożarów traw oraz 1️⃣8️⃣3️⃣ pożary w obiektach mieszkalnych.

🔥Najwięcej pożarów traw miało miejsce na terenie woj. podkarpackiego 5️⃣2️⃣, mazowieckiego 5️⃣0️⃣ oraz lubelskiego 3️⃣2️⃣. pic.twitter.com/czPZojjvoE — Karol Kierzkowski (@Kierzkowski_PSP) March 4, 2024

„Stop pożarom traw”

W Warszawie zainaugurowano kampanię społeczną „Stop pożarom traw”. Służby wspólnie zaapelowały, by nie wypalać traw, gdyż prowadzi to do wielu niebezpieczeństw.

W ubiegłym roku w województwie mazowieckim interweniowano ponad trzy tysiące razy w związku z wypalaniem traw.

– Wypalanie traw degraduje glebę, wypala przy okazji znajdujące się tam zwierzęta, ale co najważniejsze, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, którzy to robią – mówi Zastępca Komendanta Głównego PSP Józef Galica.

W wyniku pożarów traw w całej Polsce zginęły trzy osoby, a 36 zostało rannych. Poza tym wypalanie traw powoduje ogromne straty.

– Jest oczywiście bardzo duże zagrożenie w wymiarze finansowym. Tego nie da się odtworzyć w ciągu roku. To często utrata wielkoletnich wysiłków i ogromna strata przyrodnicza. W tym okresie do miejsc rozrodu migrują płazy, przychodzą na świat młode zające – mówi rzecznik Lasów Państwowych Rafał Zubkowicz.

🔥 Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym❗#StopPożaromTraw pic.twitter.com/PfsurDCEws — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) March 2, 2024

Chwila pożaru, lata odbudowy

Rzecznik Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Rafał Zubkowicz zaznaczył z kolei, że przyczynami pożarów lasów są przede wszystkim podpalenia, ale także ogień przenoszący się z płonących traw i ściernisk.

– Przyroda ma to do siebie, że wystarczy chwila, wystarczy moment, żeby ją zniszczyć, ale lata (...) żeby odbudować to, co zostało zniszczone – dodała Diana Piotrowska z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podkreśliła, że z dlatego bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa i stąd ta kampania.

Co za wypalanie traw?

– Bardzo ważna jest świadomość społeczeństwa, jeżeli chodzi o zagrożenia wynikające z wypalania traw, ale też powinniśmy być świadomi konsekwencji, jakie z tego wynikają – powiedziała rzeczniczka Komendanta Stołecznego Policji Małgorzata Wersocka.

Wypalanie traw jest karane grzywną w wysokości do 30 000 złotych. Jeżeli w związku z podpaleniem traw zostanie zagrożone życie lub zdrowie ludzi, to podpalaczowi grozi nawet 12 lat więzienia. .

Kampania społeczna „Stop pożarom traw” będzie trwać do 30 kwietnia.

