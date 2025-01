Patroni 2025 roku na Mazowszu. Wybrano czterech wybitnych Polaków Adam Abramiuk 01.01.2025 14:52 Adam Chętnik, Aleksander Gierymski, Stanisław Wilhelm Lilpop i Tadeusz Sygietyński — to patroni 2025 roku na Mazowszu. Władze chcą w ten sposób upamiętnić wybitne postacie pochodzące z regionu.

Patroni Roku 2025 na Mazowszu (autor: Wikipedia/RDC)

Sejmik Mazowsza wybrał czterech wybitnych Polaków na patronów 2025 roku. Zostali nimi: Adam Chętnik, Aleksander Gierymski, Stanisław Wilhelm Lilpop i Tadeusz Sygietyński.

Adam Chętnik był etnografem, muzealnikiem, badaczem kultury kurpiowskiej. W 2025 roku wypada 140 rocznica jego urodzin.

Aleksander Gierymski to jeden z najwybitniejszych polskich malarzy XIX wieku, był też kronikarzem życia codziennego Warszawy. W tym roku przypada 175. rocznica urodzin artysty.

Stanisław Wilhelm Lilopop to przemysłowiec i fotografik, jeden z założycieli Podkowy Leśnej. W tym roku mija 95. rocznica jego śmieci.

Tadeusz Sygietyński to kompozytor, dyrygent pedagog, założyciel Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. W 2025 roku mija 70. rocznicę śmierci.

Podobnie jak w poprzednich latach, w tym roku uczniowie szkół będą mogli lepiej zgłębiać historię i kulturę Mazowsza, m.in. przez poznawanie patronów i udział w projektach.

— Flagowe projekty jak „Kultura za złotówkę”, gdzie dzieci i osoby z niepełnosprawnościami mogą za złotówkę odwiedzić instytucje kultury. To się wiąże z tym, że my po prostu należną resztę uzupełniamy do budżetu danej instytucji kultury, która jest prowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego — mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Patronami roku 2024 na Mazowszu byli: Tadeusz Boy-Żeleński, Witold Gombrowicz, Stanisław Grzebski, Zbigniew Herbert, Jacek Malczewski.

Czytaj też: Nowi prowadzący, debaty, kultura i sport. Tak wyglądał 2024 rok w Polskim Radiu RDC