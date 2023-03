Mazowsze na 2. miejscu w liczbie pożarów traw w Polsce od początku roku RDC 18.03.2023 13:31 166 pożarów traw zanotowano na Mazowszu od początku tego roku. To plasuje nasz region na drugim miejscu w skali całego kraju. Na pierwszym jest Dolny Śląsk. W Polsce doszło do prawie 1,6 tys. tego typu pożarów, w jednym z nich zginął mężczyzna. Straty wyliczono na ponad 1,3 mln zł.

Pożary traw (autor: OSP Skrobotowo)

Z danych przekazanych przez Państwową Straż Pożarną wynika, że od początku roku (do 16 marca) doszło do 1585 pożarów traw. Najwięcej w województwach: dolnośląskim (272), mazowieckim (166) i podkarpackim (155). Wskutek wypalania traw zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna. Do tragedii doszło 7 marca 2023 w dzielnicy Gorzków w Nowym Sączu. Na ulicy Gucwy, gdzie płonęły zarośla i trawy w pogorzelisku strażacy odnaleźli ciało mężczyzny.

Państwowa Straż Pożarna podała, że najwięcej pożarów traw odnotowano do tej pory w marcu - 666, styczniu - 514 i w lutym - 405. Straty finansowe w wyniku pożarów traw oszacowano na ponad 1,3 mln zł.

- Synoptycy prognozują nadejście wiosny w najbliższych dniach, co niestety sprzyja powstawaniu pożarów traw i nieużytków rolnych. Niestety od początku roku powstało już ponad 1,5 tysiąca pożarów. Proceder wypalania traw jest surowo zabroniony, podpalaczowi grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności - powiedział rzecznik PSP bryg. Karol Kierzkowski.

Przypomniał, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody za wypalanie traw grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 tys. zł. Dodał, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, m.in. do wyjałowienia ziemi i zahamowania naturalnego rozkładu resztek roślinnych oraz asymilacji azotu z powietrza.

- Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt - zaznaczył. Podkreślił, że wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

W 2022 roku w całym kraju strażacy odnotowali 48 232 pożary traw, w których zginęło 12 osób, a 127 odniosło obrażenia. Straty finansowe spowodowane pożarami traw oszacowano na ponad 45,6 mln zł.

