Do kiedy jest ważny Mazobilet? Władze przedłużyły czas jego obowiązywania RDC 30.10.2023 16:53 Władze Mazowsza i Warszawy przedłużyły do ostatniego weekendu stycznia obowiązywanie oferty na Mazobilet. Bilet ten jest ważny w stołecznych autobusach, tramwajach, metrze i SKM oraz w pociągach KM i WKD od godz. 19 w piątek do godz. 8 w poniedziałek. Jego koszt to 49 zł dla jednej osoby lub 99 zł dla grupy od 2 do 5 osób.

Pociąg Kolei Mazowieckich (autor: Allgau, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Mazobilet będzie obowiązywał do ostatniego weekendu stycznia. Władze Mazowsza i Warszawy przedłużyły termin jego ważność.

Weekendowy, imienny Mazobilet uprawnia pasażera do podróżowania bez ograniczeń stołeczną komunikacją miejską, Kolejami Mazowieckimi i Warszawską Koleją Dojazdową. Obowiązuje w pierwszej i drugiej strefie biletowej.

Koszt takiego biletu to 49 złotych dla jednej osoby lub 99 złotych dla grupy od 2 do 5 osób. Można go kupić w kasach biletowych KM, za pośrednictwem aplikacji mobilnej KM, przez internet, a także w biletomatach Kolei Mazowieckich. Na bilecie będzie trzeba podać dane pasażera lub - w przypadku biletu grupowego - jednego z pasażerów.

Mazobilet będzie ważny od godz. 19 w piątek do godz. 8 w poniedziałek. Początkowo miał obowiązywać do końca października, jednak zdecydowano się na przedłużenie oferty do końca stycznia.

Czytaj też: Jak dojechać na cmentarze w Warszawie autobusami? Nowe linie i rozkłady