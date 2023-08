Pasażerowie WKD pełni obaw przez zmiany w rozkładzie. Zbierają popisy ws. dodatkowych autobusów Przemysław Paczkowski 25.08.2023 19:33 Mieszkańcy podwarszawskich gmin reagują na zapowiadane duże zmiany w rozkładach WKD. Zbierają podpisy pod petycją ws. uruchomienia zastępczej komunikacji. Od 3 września w związku z pracami na Dworcu Zachodnim pociągi WKD będą kończyć bieg na stacji Reduta Ordona. To oznacza, że wiele pasażerów będzie przesiadać się do komunikacji miejskiej.

Zmiany w rozkładzie WKD (autor: Warszawska Kolej Dojazdowa)

Uruchomienia zastępczej komunikacji miejskiej przez zmiany w rozkładach WKD chcą mieszkańcy podwarszawskich gmin. Postanowili zebrać podpisy w tej sprawie.

Jeden z autorów petycji, radny gminy Michałowice Jarosław Hirny-Budka zauważa, że od września można się spodziewać gigantycznego tłoku.

– WKD codziennie przyjeżdża do Warszawy 25–30 tysięcy osób, W godzinach szczytu to 1,5–2 tysiące osób dojeżdżających na godzinę. Nie wyobrażam sobie, żeby ci wszyscy pasażerowie mogli się zmieścić w kilkunastu autobusach miejskich, które już w tej chwili przyjeżdżają na ten przystanek pełne – mówi.

W tym czasie w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego, Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich będzie obowiązywało honorowanie wszystkich rodzajów biletów WKD.

Rzecznik ZTM Tomasz Kunert zapewnia, że analizowane będzie zagęszczenie pasażerów, aby na bieżąco reagować na zmiany.

– Planujemy wydłużenie trasy autobusów linii 158 w godzinach porannych, tak aby można było do nich wsiąść na wiadukcie. W rezerwie będą dodatkowe autobusy do zasilenia linii 127, także w stronę Centrum, które wjadą na trasę w razie potrzeby – podaje.

Pod petycją podpisało się już prawie 700 osób.

Od niedzieli, 3 września, pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej nie dojadą do stacji Warszawa Zachodnia, a w związku z tym również do Śródmieścia. Swój bieg zakończą na stacji Warszawa Reduta Ordona. Taka organizacja ruchu ma potrwać do lipca 2024.

W związku z tym oraz przebudową linii kolejowej WKD, na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki, od 3 września zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy pociągów.

