Martwy orzeł bielik znaleziony pod Garwolinem. Sprawę zbada prokuratura Natalia Rozbicka 17.03.2023 13:04 Prokuratura ma zbadać sprawę martwego bielika, znalezionego pod Garwolinem. Ptaka znalazła postronna osoba na prywatnym polu w rejonie miejscowości Łaskarzew. Są podejrzenia, że mogło dojść do otrucia zwierzęcia.

Martwy orzeł bielik znaleziony pod Garwolinem (autor: Nadleśnictwo Garwolin, Lasy Państwowe)

Ptak leżał w okolicach miejscowości Łaskarzew, na prywatnym polu.

- Stąd podejrzenia dotyczące możliwego zatrucia - mówi Jakub Błędowski z nadleśnictwa Garwolin. - Udał się tam nasz leśniczy i niestety okazało się, że ten bielik nie jest jedyną ofiarą. Leżał tam również padły lis oraz szczątki myszołowa. No taka kumulacja trzech nieżywych zwierząt w jednym miejscu sugeruje, że zwierzęta uległy zatruciu - tłumaczy.



Czy to było działanie z premedytacją, czy zbieg okoliczności - ma wyjaśnić postępowanie.

- Policjanci na miejscu wykonali oględziny, przesłuchali świadków, zabezpieczyli truchło do wykonania sekcji - mówi podkomisarz Małgorzata Pychner z komendy powiatowej policji w Garwolinie.





Sprawa w prokuraturze

- Przekazaliśmy sprawę do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie śledztwa - dodaje Pychner i zaznacza, o który paragraf chodzi. - To przestępstwo, dotyczące zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach - wskazuje.



- To wielka strata. Bieliki to ptaki objęte ścisłą ochroną - mówi Jakub Błędowski z nadleśnictwa Garwolin. - To spektakularny ptak, jeden z największych ptaków drapieżnych w Polsce. Na terenie naszego powiatu występują cztery pary tego gatunku, więc jest to rzadki ptak - wyjaśnia.

Sprawa trafiła też do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

Orzeł bielik jest w Polsce pod ścisłą ochroną.

