Kozienice. Jedna osoba w szpitalu po wypadku. Kierowca miał prawo jazdy od 10 dni 13.07.2024 12:21 Zaledwie dziesięć dni po odebraniu prawa jazdy 18-latek spowodował poważny wypadek. Jego 17-letnia pasażerka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala – poinformowała w sobotę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach podkom. Ilona Tarczyńska.

Wypadek w Kozienicach (autor: KPP Kozienice)

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na pobocze, po czym uderzył w betonowe ogrodzenie kompleksu parkowego w Kozienicach.

- W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznała 17-letnia pasażerka. Nastolatka została przetransportowana do szpitala – przekazała rzeczniczka.

Kierujący audi 18-latek był trzeźwy. Policja poinformowała, że młody kierowca miał prawo jazdy zaledwie od dziesięciu dni. Teraz za spowodowanie wypadku odpowie przed sądem.

Policja apeluje do kierujących o zachowanie ostrożności, zwłaszcza gdy dochodzi do zmiennych warunków atmosferycznych. Pamiętajmy, niedostosowanie prędkości może doprowadzić do tragedii na drodze.

