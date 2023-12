Kłusownictwo w regionie. W okręgu warszawskim więcej przypadków niż na Kurpiach

Radio dla Ciebie dotarło do zaskakujących danych Polskiego Związku Łowieckiego. Okazuje się, że w okręgu warszawskim odnotowano więcej przypadków kłusownictwa niż na Kurpiach. — Wydawać by się mogło, że kłusownictwo to archaiczna forma zdobywania jedzenia. Niestety, nie jest tak na Mazowszu — mówi rzecznik PZŁ Wacław Matysek.