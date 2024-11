Alerty przed marznącymi opadami. Dziś pierwszy śnieg na Mazowszu? [SPRAWDŹ] Marta Hernik 12.11.2024 15:21 Pierwszy śnieg na Mazowszu pojawi się dziś wieczorem i w nocy — przewidują synoptycy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego regionu ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. Lokalnie prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki mogące powodować gołoledź. — Na biały puch jednak nie ma co czekać — mówi synoptyk IMGW Ewa Łapińska.

Kiedy pierwszy śnieg na Mazowszu? (autor: Zdjęcie ilustracyjne/IMGW)

Dziś wieczorem i w nocy możemy spodziewać się pierwszego śniegu w regionie. W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy najnowsze prognozy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptyk IMGW Ewa Łapińska podkreśla, że na biały puch nie ma co czekać, przed nami słabe opady deszczu ze śniegiem.

— Jednak będą to symboliczne opady. Dodatkowo wieczorem i w nocy, zwłaszcza w nocy z wtorku na środę, a także ze środy na czwartek przejściowo mogą się pojawić opady mżawki marznącej, która będzie zamarzała na powierzchniach dróg chodników, powodując oblodzenie — mówi Łapińska.

Może być niebezpiecznie ślisko. Słońce pojawi się dopiero w weekend, a po weekendzie znaczne się ocieplenie nawet do 13 stopni.

Ostrzeżenia IMGW dla Mazowsza

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa mazowieckiego ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami.

Lokalnie prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki mogące powodować gołoledź.

Ostrzeżenia prognozowane są od godziny 20:00 we wtorek, do godziny 8:00 w środę. Prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi 70 procent.

OSTRZEŻENIA IMGW [SPRAWDŹ]

Miejscami na wschodzie, w centrum kraju i na północy temperatura powietrza może spadać do minus 1-2 st. C.

W rejonach podgórskich Sudetów i na Opolszczyźnie może się pojawić bardzo słaby deszcz ze ściegiem i śnieg. Na zachodzie kraju, w woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, zachodnio-pomorskim i pomorskim możliwe opady deszczu.

Temperatura wyniesie od minus 1-2 st. C na wschodzie do 2 st. C na zachodzie. Najcieplej nad morzem – około 4 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

