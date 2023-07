Katastrofa w Chrcynnie. Są wyniki sekcji pilota. Prokuratura: jutro wyniki pozostałych ofiar Cyryl Skiba 19.07.2023 15:49 Mamy wyniki pierwszej sekcji zwłok, jutro - poznamy kolejne. Prokuratura prowadzi intensywne śledztwo w związku z poniedziałkową katastrofą lotniczą w Chrcynnie w powiecie nowodworskim. Życie straciło pięć osób, rannych zostało osiem. Samolot podczas wykonywania manewru szybkiego poderwania z pasu startowego - w złych warunkach atmosferycznych uderzył w budynek, w którym byli ludzie.

Katastrofa w Chrcynnie (autor: PSP)

Prokuratura prowadzi intensywne śledztwo w związku z poniedziałkową katastrofą lotniczą w Chrcynnie w powiecie nowodworskim. Życie straciło pięć osób, rannych zostało osiem. Znana jest już przyczyna śmierci instruktora, pilota Cessny.

- Biegły patomorfolog w badaniu sekcyjnym stwierdził, że przyczyną zgonu był rozległy uraz głowy oraz stłuczenie płuc. Kolejne sekcje, wszystkie cztery, zostaną przeprowadzone już dzisiaj. O wynikach sekcji poinformujemy Państwa jutro rano - podkreśla rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Edyta Łukasiewicz.



Prokurator mówi też o stanie zdrowia rannych.

- Jeszcze w tej chwili sześć osób przebywa w szpitalach. Stan dwóch jest ciężki. Z informacji, które posiadamy od lekarzy ze szpitala wynika, że stan zdrowia tych dwóch osób nie uległ poprawie - wyjaśnia.



Prokuratora dzisiaj przesłucha jednego z pilotów kursantów. Drugi natomiast zostanie przesłuchany, gdy pozwoli na to stan jego zdrowia. Edyta Łukasiewicz apeluje do świadków zdarzenia o kontakt i złożenie zeznań.

- Prokuratura zleciła policji ustalenie tożsamości wszystkich około 30 osób, które znajdowały się na terenie lotniska i oczywiście teraz w imieniu prokuratury i policji zwracam się z apelem do wszystkich osób, które przebywały na terenie lotniska o to, by zgłosiły się do służb i złożyły zeznania, jeśli tylko posiadają wiedzę o tej tragicznej katastrofie - mówi.





Komisja Badania Wypadków Lotniczych musi w ciągu 30 dni od wypadku przedstawić wstępny raport dotyczący zdarzenia. Sprawdzany jest czynnik ludzki, stan maszyny oraz wpływ pogody.

W związku z katastrofą Cessny 208 B Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o zamknięciu lotniska w Chrcynnie do północy w niedzielę. "Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała notam, zgodnie z którym lądowisko w Chrcynnie zostało zamknięte do 23 lipca do godz. 23.59" - podał w środę w komunikacie Aeroklub Warszawski.

Dodał, że społeczność stowarzyszenia jest głęboko wstrząśnięta tragedią, która rozegrała się na lotnisku, dlatego kieruje prośbę do wszystkich pilotek i pilotów o jego omijanie i uszanowanie czasu żałoby. "W związku z katastrofą Cessny 208 B Grand Caravan Aeroklub ogłasza żałobę i zawiesza działalność lotniczą na lotnisku Babice do niedzieli, 23 lipca, włącznie. Od poniedziałku 24 lipca 2023 roku sukcesywnie na lotnisku będą wznawiane loty" - dodał Areoklub Warszawski.

Czytaj też: Apel o oddawanie krwi po katastrofie samolotu w Chrcynnie