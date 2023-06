Więcej karetek w Warszawie i okolicznych powiatach za sprawą budżetu obywatelskiego Adam Abramiuk 26.06.2023 14:32 Sześć nowych karetek dla Mazowsza. Samochody trafią do regionu w ramach realizacji projektów budżetu obywatelskiego województwa. Zyska na tym Muranów, Ursynów i Wilanów, a także placówki podwarszawskie, takie jak Ząbki, Wołomin czy Międzylesie. Dla mieszkańców najważniejsze jest zdrowie - uważa członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

5 Sześć nowych karetek w ramach realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (autor: RDC)

Warszawskie pogotowie z sześcioma nowymi karetkami. Zostały zakupione w ramach realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Jak podkreśla członek zarządu województwa Elżbieta Lanc, karetki zasilą kilka stacji w Warszawie i pod stolicą.

— Trafiają zarówno pod Warszawę, więc Ząbki, Wołomin, ale Międzylesie, Muranów, Ursynów jak i Wilanów. To pokazuje nam tylko jedno, jak obywatele, mieszkańcy Warszawy definiują najważniejsze potrzeby. Okazuje się, że jest to zdrowie — przekazuje Lanc.

Dwie karetki trafią do Ząbek i Wołomina — to projekt pana Marcina Popowskiego. Jak przyznał, samo złożenie projektu to jedno, ale trzeba było jeszcze przekonać mieszkańców.

— Chodzenie od płotu do płotu, od domu do domu — tak to wyglądało w weekendy. Zagadywanie sąsiadów, mieszkańców miasta, żeby ten projekt poparli. Dużo osób otwierało oczy, że jest coś takiego jak budżet obywatelski Mazowsza. Gdy już dowiedzieli się o tym projekcie i jego idei, oczywiście deklarowali poparcie — tłumaczy Popowski.

Projekt karetek dla Mazowsza zdobył najwięcej głosów w całym Budżecie Obywatelskim Mazowsza — blisko 2,5 tys. Koszt nowych karetek to 3 mln zł.

Większa liczba zespołów ratunkowych

Meditrans chce zwiększyć liczbę zespołów ratunkowych na swoim terenie. O planach poinformował Radio dla Ciebie dyrektor stołecznego pogotowia Karol Bielski.

— Prowadzimy w tej chwili rozmowy z NFZ na temat zwiększenia liczby zespołów na terenie miasta stołecznego Warszawy i terenu działania o co najmniej cztery zespoły — mówi Bielski.

Obecnie Meditrans wymienia stary tabor na bardziej nowoczesny. Karetki zakupione w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, zastąpią te najbardziej wysłużone.

— Te ambulanse będą udzielały pomocy co najmniej dziesięciu pacjentom dziennie. Takie mniej więcej mamy średnie obciążenie. Nawet do piętnastu. To są ambulanse najbardziej specjalistyczne — dodaje.

Koszt nowych karetek to łącznie 6 mln zł.

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/JD