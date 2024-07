Będzie odcinkowy pomiar prędkości na drodze przez Kampinos Adam Abramiuk 23.07.2024 22:12 Po latach walki aktywistów będzie odcinkowy pomiar prędkości na DW 579 w miejscu, gdzie trasa przecina na pół Kampinoski Park Narodowy. Powstanie dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Mazowsza. – Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kierowców, to nie zdejmują nogi z gazu i trochę brakuje tu wyobraźni – mówi Magdalena Kamińska z Parku.

Odcinkowy pomiar prędkości na DW 579 (autor: Mapy Google)

Trasa DW 579 przecina Kampinoski Park Narodowy na pół i stanowi szybki przejazd z Nowego Dworu Mazowieckiego do autostrady A2.

Problemem jest jednak to, że nie ma tam żadnych fotoradarów. To powoduje, że kierowcy się rozpędzają, co często kończy się potrąceniami zwierząt. Teraz, dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza powstanie tam odcinkowy pomiar prędkości.

– Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kierowców, to nie zdejmują nogi z gazu i trochę brakuje tu wyobraźni. Jadą szybko i bardzo często dochodzi tam do potrąceń zwierząt, nie tylko małych, lecz także osi, a nawet wilków – mówi Magdalena Kamińska z Kampinoskiego Parku Narodowego.

Projekt „Tarcza KPN” w Budżecie Obywatelskim Mazowsza został wyceniony na 1 150 tys. zł. Uzyskał 1375 głosów, zajmując 10. miejsce w całym głosowaniu.

