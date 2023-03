Ruszył sezon na wymianę opon. Na co trzeba zwrócić uwagę? [SPRAWDŹ] Adrian Pieczka 28.03.2023 12:55 Wiosenna pogoda często bywa kapryśna, wiec z wymianą opon nie warto się spieszyć. Letnie ogumienie powinniśmy założyć gdy średnia dobowa temperatura przekracza 7 stopni Celsjusza. Przed wymianą warto sprawdzić stan naszych opon.

Odpowiednia głębokość bieżnika, brak uszkodzeń i coraz cieplejsze temperatury. Ruszył sezon na wymianę opon (autor: RDC)

Wiosna, a więc i czas na wymianę opon. Kierowcy już się zapisują, jednak w najbliższych dniach czeka nas ochłodzenie. Bum na wymianę opon na letnie wulkanizatorzy szacują na okres świąt wielkanocnych. Warto poczekać, aż pogoda się ustabilizuje.

– Przed wymianą sprawdźmy stan opon letnich – mówi kierownik jednego z warszawskich serwisów samochodowych, Norbert Kucharski.

– 4 mm kwalifikują oponę już do wymiany, ponieważ ta opona musi odprowadzać wodę a przy bieżniku 1,6 mm jest to praktycznie niewykonalne Następna sprawa to jest rok produkcji opony. Na podstawie doświadczenia i oceny setek tysięcy opon uważam że 6 do 8 lat to jest maksymalny okres. Ważne są też uszkodzenia boczne, wszelkie uszkodzenia opon – mówi Kucharski.

– Jeżeli nie mamy w planach górskich wyjazdów możemy zmienić już opony na letnie – mówi Kucharski.

– Temperatury dzienne są powyżej 5-8 stopni w których mieszanka zimowa nie sprawuje się w sposób taki w jaki powinna się sprawować. Jeżeli będziemy jeździli bardziej ekstremalnie wtedy ta mieszanka nie będzie trzymała, jeżeli będziemy jeździli normalnie ta opona będzie spełniała nasze oczekiwania, będzie dobra trakcja natomiast będzie się dużo szybciej zużywała – mówi Kucharski.

– Wymiana opon podrożała o około 20 procent względem zeszłego roku – informuje Kucharski.

– Zaczynamy od 120 zł. Tak jak wszędzie podrożało wszystko, wszystkie media w związku z czym my również musieliśmy podnieść ceny. 15", 16" od takiej kwoty zaczynamy. Jeżeli chodzi o 20" wszystko zależy też od profilu opony czy jest to Run Flat, ponieważ są to opony wzmacniane, których wymiana zajmuje troszkę więcej czasu ale to musimy się liczyć z kwotą już powyżej 240 zł do 300 – mówi Kucharski.

Z uwagi na nieprzewidywalną pogodę w Polsce w okresie wiosennym, trudno jednoznacznie wskazać, kiedy jest najlepszy czas na wymianę opon. Zdaniem ekspertów letnie ogumienie powinniśmy założyć gdy średnia dobowa temperatura przekracza 7 stopni Celsjusza.

