IMGW ostrzega kierowców: dziś na Mazowszu możliwy śnieg [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 20.11.2024 21:39 Dziś na Mazowszu może spaść śnieg. IMGW ostrzega, że panować będą niebezpieczne i trudne warunki dla kierowców. Na drogach przymarzać mogą deszcz ze śniegiem. Uważać trzeba zwłaszcza na mostach i wiaduktach. – Temperatura powietrza przy gruncie spadać będzie poniżej 0 stopni Celsjusza, co skutkować może zamarzaniem mokrych nawierzchni dróg – mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

Ślisko na drogach. Eksperci ostrzegają (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Na Mazowszu może się pojawić dziś śnieg. Według synoptyków będą to głównie opady wraz z deszczem, co może powodować trudne warunki do jazdy.

– Temperatura powietrza przy gruncie spadać będzie poniżej 0 stopni Celsjusza, co skutkować może zamarzaniem mokrych nawierzchni dróg i chodników, w szczególności mostów i wiaduktów. Miejscami może także utworzyć się cienka pokrywa śnieżna – mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

Jutro w województwie duże zachmurzenie, możliwe też przelotne opady śniegu jednak ten się zbyt długo nie utrzyma, bo temperatura będzie dodatnia.

Prognoza pogody IMGW

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Na Wybrzeżu lokalnie możliwe burze. Przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu wyniesie około 5 cm.

Temperatura minimalna od minus 3 st. C na południowym wschodzie do 2 st. C nad morzem. Na Podhalu lokalnie może spaść do minus 7 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. Najsilniejsze porywy wiatru są spodziewane na Wybrzeżu do 55 km/h, w szczytowych partiach Sudetów porywy do 100 km/h, w Karpatach do 65 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Przyrost pokrywy śnieżnej na Zachodzie wyniesie do około 8 cm. Na Wybrzeżu lokalnie możliwe burze.

Temperatura maksymalna od 0 st. C na Pomorzu i na obszarach podgórskich Karpat, do 4 st. C na południowym zachodzie i nad morzem. Na Podhalu lokalnie około minus 3 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem silny. Porywy do 65 km/h, nad morzem z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 kmh/, w Karpatach do 65 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

„Porywisty wiatr spowoduje, że temperatura odczuwalna będzie poniżej zera” – ostrzega synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami silne, zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. Najbardziej intensywne opady śniegu wystąpią na południowym zachodzie, nawet do 10 cm śniegu.

Temperatura minimalna od minus 7 st. C w centrum kraju do 1 st. C na Wybrzeżu. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, a nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Tatrach w porywach do 95 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

„W czwartek wieczorem i w nocy z czwartku na piątek kierowcy mogą spotkać miejscami śliskie nawierzchnie dróg” – informuje synoptyk.

Gorsza przyczepność do jezdni. Co robić?

Na drogach może być naprawdę ślisko — to spowoduje gorszą przyczepność do jezdni.

— Na przykład mimo skręcania kierownicą w lewo bądź w prawo, auto nas nie słucha i jedzie prosto. Oczywiście nie trzeba tego nikomu tłumaczyć, że taka sytuacja jest bardzo groźna — przestrzega rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński.

Ekspert zaznacza, że nie zawsze powinniśmy zdawać się wyłącznie na systemy bezpieczeństwa zainstalowane w pojeździe.

— W takiej sytuacji grunt to opanowanie, niewykonywanie niepotrzebnych manewrów, które tylko pogarszają sterowność samochodu. Do tego oczywiście najlepsze są ćwiczenia praktyczne, na przykład na płycie poślizgowej — dodaje Krupiński.

