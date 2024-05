Burze na Mazowszu. Ostrzeżenia IMGW dla całego regionu [SPRAWDŹ] RDC 24.05.2024 20:31 Ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z burzami dla całego województwa mazowieckiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty obowiązują do godziny 23:00. Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu oraz porywy wiatru.

IMGW ostrzega przed burzą (autor: pixabay)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Mazowsza.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenia zaczęły obowiązywać o godz. 14:00 i potrwają do godz. 23:00.

⚠️UWAGA



‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW



Burze 2 °🟠



Ostrzeżenia przed burzami zostały rozszerzone o kolejne powiaty woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. B. silne opady deszczu od 20-35 mm, lokalnie do 50 mm, porywy wiatru do 90 km/h.

➡️https://t.co/DIkhkQRy0k pic.twitter.com/UQJFUX1Q0J — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 24, 2024

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Jak przygotować się do burzy?

Do burzy warto się odpowiednio przygotować i zabezpieczyć swoje domy czy mieszkania, a także samochody.

– Przy tego typu pogodzie warto zabezpieczyć wszystkie przedmioty, które mamy na tarasie i balkonie. Lepiej zamknąć okna w domu, przeparkować samochód, aby nie był blisko drzewa. To właśnie drzewa i spadające gałęzie wyrządzają najwięcej szkód. A podczas przemieszczania się warto burzę przeczekać w jakimś budynku – mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

Prognoza pogody na piątek

Jak informuje IMGW wschodnia oraz północna Europa jest w zasięgu wyżów z centrami nad zachodnią Rosją i Morzem Norweskim. Pozostały obszar kontynentu, w tym także Polska, znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Od Pomorza po Podkarpacie zaznacza się wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego, który rozdziela cieplejsze powietrze polarne morskie na wschodzie od chłodniejszego, także polarnego morskiego, na zachodzie kraju.

W piątek będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz na zachodzie, południu i w centrum kraju.

Prognozowana wysokość opadów w czasie burz na ogół od 15 mm o 25 mm, jedynie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku oraz południu Wielkopolski do 40 mm. Temperatura maksymalna od 24°C na zachodzie do 28°C na wschodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów, Karpat i nad morzem od 15°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W burzach wiatr w porywach do 80 km/h. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i zanikającymi burzami. Prognozowana wysokość opadów w burzach około 10 mm. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 12°C do 15°C, tylko w rejonach podgórskich od 9°C do 11°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni. W burzach wiatr porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 65 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

Czytaj też: Koniec wszechobecnego kurzu? Remont dróg na osiedlu w Łomiankach po interwencji RDC