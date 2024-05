Koniec wszechobecnego kurzu? Remont dróg na osiedlu w Łomiankach po interwencji RDC RDC 24.05.2024 14:58 Władze Łomianek po interwencji Radia dla Ciebie wyremontują nieutwardzone drogi. Zapewnił o tym burmistrz Tomasz Dąbrowski. Jak informowaliśmy, mieszkańcy osiedla Dąbrowa Zachodnia skarżą się na stan tamtejszych ulic, z których często korzystają kierowcy. Nawet nie można okna otworzyć - mówią.

Mieszkańcy Łomianek walczą z kurzem (autor: RDC)

Codziennie walczą z kurzem i pyłem na podwórkach i w domach - ustawili nawet znaki z apelem o ograniczenie prędkości. Teraz ma się to zmienić. Władze Łomianek po interwencji Radia dla Ciebie wyremontują nieutwardzone drogi na osiedlu Dąbrowa Zachodnia.

- My tę drogę utwardzimy. Dodatkowo na prośbę mieszkańców zamówimy ekspertyzę materiału, który wykorzystano do równania drogi. I w tym celu sprawdzimy, czy nie zawiera ona jakichś substancji szkodliwych dla ludzi, a szczególnie dzieci, które są bardziej wrażliwe - zapewnia burmistrz Tomasz Dąbrowski.

Gmina zapowiedziała, że ogłosi postępowanie na wybór firmy, która przeprowadzi badania.

„Problem od 10 lat”

Mieszkańcy osiedla Dąbrowa Zachodnia mówili nam, że duży ruch na szutrowych uliczkach sprawa, że auta jadące nieco szybciej ciągną za sobą chmurę kurzu.

Ten problem ciągnie się już od 10 lat – usłyszał nasz reporter.

Mieszkańcy z własnej kieszeni kupili znaki drogowe ograniczające prędkość do 20 km/h z hasłem „nie wKURZaj, zwolnij”. Umieścili je na swoich posesjach, ale apelują również do gminy o zmiany. Chcą także skierować sprawę do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, aby sprawdzić, czy substancja, którą wysypana jest droga, może być niebezpieczna dla zdrowia.

