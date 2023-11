Największe zarobki w Polsce? Warszawa prowadzi w rankingu Adam Abramiuk 23.11.2023 13:48 Warszawa przoduje wśród miast wojewódzkich pod względem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. W roku 2022 osoby zatrudnione w stolicy zarabiały średnio 8540,11 zł miesięcznie. Na całym Mazowszu zaś średnia miesięczna pensja to 7913 zł. Ponadto region wyróżnia się najwyższym odsetkiem osób pracujących.

Ile zarabia się w Warszawie? (autor: Pixabay)

Średnia pensja w Warszawie to 8540, 11 zł miesięcznie brutto – to oznacza, że Warszawa jest w czołówce rankingu wynagrodzeń w Polsce.

Niektóre zwody mogą liczyć na szczególnie wysokie zarobki.

– W stolicy na najwyższe wynagrodzenia mogły liczyć osoby pracujące w sekcjach PKD informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa. W obu tych przypadkach przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto wyniosły prawie 12 tysięcy złotych – mówi Marcin Kałuski z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Wiemy też, które zawody okazały się najsłabiej opłacane.

– Pracownicy zatrudnieni w sekcjach PKD administrowanie i działalność wspierająca oraz zakwaterowanie i gastronomia. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto nie przekraczały 5 tysięcy 400 złotych – informuje Kałuski.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w roku 2021 było niższe i wynosiło 7687, 58 zł.

Dane te nie dotyczą osób zatrudnionych za granicą oraz firm, w których pracuje dziewięć lub mniej osób.

Jeżeli chodzi o bezrobocie, to w ujęciu rok do roku spadło ono w stolicy z 24132 osób w roku 2021 na 20172 w roku 2022. Przeciętny bezrobotny w stolicy to mężczyzna w wieku 35–44 lata z wykształceniem wyższym, który nie ma pracy dłużej niż dwa lata. Jego staż pracy zaś wynosi do roku.

Pensje na Mazowszu

W województwie mazowieckim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w roku 2022 wyniosło 7913 zł. Na 37 powiatów w regionie w siedmiu miesięczna pensja wyniosła od 7001 do 8540 zł. W ośmiu powiatach miesięczne zarobki plasują się w graniach od 5272 do 5500 zł.

Najwyższe zarobki notuje się w branżach: informatyka i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Ponadto w 2022 r. województwo mazowieckie na tle innych województw wyróżniało się m.in. najwyższym dodatnim saldem migracji oraz najwyższym odsetkiem pracujących.

Czytaj też: Polska otrzyma ponad 5 mld euro zaliczek z KPO. Komisja Europejska wydała pozytywną opinię