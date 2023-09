Ile osób utonęło na Mazowszu? Podsumowanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Adrian Pieczka 01.09.2023 17:07 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że w wakacje były łącznie 183 utonięcia a od 1 kwietnia, jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji, 278. Na Mazowszu odnotowano dwukrotnie mniej utonięć niż w najtragiczniejszym województwie. — Jeżeli chodzi o utonięcia na Mazowszu, jest to sześć i pół procent w skali całego kraju — podaje Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W tym roku na Mazowszu odnotowano dwukrotnie mniej utonięć niż w najtragiczniejszym województwie. Podczas minionych wakacji życie nad wodą straciły w Polsce 183 osoby.

Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk informuje, że najwięcej osób utonęło w województwie pomorskim.

— Jeżeli chodzi o utonięcia na Mazowszu, jest to sześć i pół procent w skali całego kraju. Jest to wynik pięciokrotnie gorszy niż w województwie lubuskim, ale dwukrotnie lepszy niż w pomorskim, gdzie tych utonięć było najwięcej — podaje Błaszczyk.

Blisko 92 procent ofiar utonięć to mężczyźni. Najmniej w czasie tegorocznych wakacji utonęło dzieci i młodzieży do 18 roku życia — 5 procent. Z kolei najwięcej, czyli prawie 25 procent to osoby w wieku powyżej 60 lat.

Do 75,7 procent zdarzeń doszło w jeziorach lub stawach, 16,6 procent w rzekach, 3,6 procent w morzu, a 4,1 proc. dotyczyło innych zbiorników wodnych.

