Trasa S10 będzie bliżej Płocka, niż wcześniej zakładano Katarzyna Piórkowska 01.09.2023 12:19 GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie drogi ekspresowej S10 w okolicach Płocka. Zaproponowano trzy warianty przebiegu drogi – dużo bliżej granic miasta niż wcześniejsze koncepcje. – S10 zbliża się i to znacząco, jeżeli chodzi o granice Płocka – mówi wiceprezydent Artur Zieliński.

Jak będzie przebiegała S10? (autor: Zdjęcie ilustracyjne/GDDKiA Warszawa)

GDDKiA przybliża trasę S10 do granic Płocka. Powstały trzy nowe warianty przebiegu drogi.

Według koncepcji sprzed kilku lat S10 miała przebiegać około 20 km od Płocka, na co nie chciały zgodzić się władze miasta. Warianty zaproponowane obecnie zmniejszają tę odległość i są dla Płocka znacznie korzystniejsze.

– S10 zbliża się i to znacząco, jeżeli chodzi o granice Płocka. Rozmawiamy o trzech wariantach, które wskazują, że w zależności od tego, który zostanie wybrany, to albo będzie to 5–7 kilometrów od miasta, albo maksymalnie 12 – mówi wiceprezydent Artur Zieliński.

Ostatecznie wariant zostanie wybrany do realizacji po przygotowaniu decyzji środowiskowej, czyli w 2025 roku. Rok później mogłaby rozpocząć się budowa, która potrwa od 5 do 6 lat.

Trasa S10 poprowadzi z Warszawy przez Płock, Włocławek i Bydgoszcz do Szczecina.

Czytaj też: Nowy sprzęt do kolonoskopii w szpitalu św. Trójcy w Płocku