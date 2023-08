Nowy sprzęt do kolonoskopii w szpitalu św. Trójcy w Płocku

Do płockiego szpitala trafił kolonoskop i aparat do krioterapii. Urządzenia poprawią jakość diagnostyki przewodu pokarmowego i leczenia urazów. — Obrazowanie otwiera drogę do całkowicie nowych zastosowań klinicznych w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego — mówi Patrycja Kuźniak-Łakomska z płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.