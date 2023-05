Gmina Mińsk Mazowiecki kończy 50 lat. W ten weekend obchody Cyryl Skiba 24.05.2023 15:25 Gmina Mińsk Mazowiecki kończy 50 lat. 25 maja obchody jubileuszu, które rozpocznie uroczysta Sesja Rady Gminy. Oprócz tego, w sobotę 27 maja br. w Budach Janowskich odbędzie się festyn dla mieszkańców powiatu mińskiego oraz wszystkich zainteresowanych.

1 Gmina Mińsk Mazowiecki kończy 50 lat (autor: Wikipedia/Emptywords, CC BY-SA 4.0)

- Dalszego, dynamicznego rozwoju, bo nasza gmina jest bardzo przyjazna dla mieszkańców. Wiadomo, że gminę buduje się nie przez jedną kadencję, tylko to jest proces od 50 lat. To wzajemne zrozumienie, to budowanie takich partnerskich, przyjaznych relacji - o tym czego można życzyć mieszkańcom mówił wójt Mińska Mazowieckiego, Janusz Piechowski.

Impreza urodzinowa w sobotę.

- Piknik plenerowy, będzie duża scena, koła gospodyń ze smakołykami tradycyjnymi, plac zabaw dla dzieci, zakończymy to pokazem to laserowym, a także koncert Margaret, Baranowski, kabarety - dodaje Piechowski.

Impreza w sobotę Budach Janowskich od 14:00 do około 22:00.

