Fotoradary nowej generacji na Mazowszu. „Złapią” ponad 30 aut jednocześnie. Gdzie się pojawią?

Naruszenia drogowe w liczbach

W zeszłym roku fotoradary zarejestrowały prawie 969 tysięcy naruszeń przekroczenia dozwolonych limitów prędkości. To o prawie pół miliona mniej niż w 2021 roku. CANARD odnotowało w 2022 roku o ponad 200 tysięcy mniej przypadków przekroczenia prędkości powyżej 30 km/h więcej niż pozwalają przepisy w miejscu instalacji. Spadek sięga ponad 62,5 procent.

O blisko 38 procent spadła również liczba przypadków przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym, z ponad 6,3 tys. do ok. 3,9 tys. Zdecydowana większość – ok. 57 proc. zarejestrowanych kierujących – przekracza dozwoloną prędkość w najniższym progu, pomiędzy 11 a 20 km/h więcej niż na danym odcinku drogi pozwalają przepisy.