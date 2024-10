Jak będzie wyglądał nasz region w przyszłości? Trwa Forum Rozwoju Mazowsza Miłosz Kuter 15.10.2024 15:43 Dzisiaj w Warszawie odbywa się Forum Rozwoju Mazowsza, czyli najważniejsze wydarzenie poświęcone roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu. Jest to przestrzeń do wymiany doświadczeń i inspiracji w gronie przedstawicieli administracji, biznesu, sektora naukowego oraz pozarządowego. — Przed samorządem i władzami Mazowsza stoi jeszcze bardzo dużo wyzwań — mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

6 Forum Rozwoju Mazowsza (autor: RDC)

Na stadionie Legii Warszawa trwa wydarzenie poświęcone przyszłości naszego regionu, czyli Forum Rozwoju Mazowsza. Na miejscu można słuchać debat z polskimi i zagranicznymi ekspertami, a także paneli dyskusyjnych o temacie regionalnym.

Marszałek Mazowsza Adam Struzik podkreśla, że jednym z większych problemów naszego województwa jest obecnie „wyludniająca się wieś”.

— Niestety postępująca koncentracja w dużych ośrodkach miejskich i depopulacja na obrzeżach województwa. My i tak mamy szczęście jako województwo, dlatego że jesteśmy centrum Polski, mamy taki policentryczny charakter rozwoju — mówi Struzik.

Jakie wyzwania stoją przed Mazowszem?

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski uważa, że przed samorządem i władzami Mazowsza stoi jeszcze bardzo dużo wyzwań.

— Na przykład w obszarze zdrowotnym, w obszarze społecznym, w obszarze polityki senioralnej, ciągle w obszarze infrastrukturalnym, bo skala zapotrzebowania na rozwój dróg i remonty dróg jest cały czas potężna. To są infrastruktury, które też budują i są ważne z punktu widzenia mieszkańców, ale też z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i rozwoju biznesu w poszczególnych częściach województwa — wymienia wojewoda.

Forum to także interaktywne przestrzenie do wymiany wiedzy i doświadczeń dla biznesmenów, inwestorów oraz regionalnych podmiotów. Można na nim znaleźć warsztaty, symulacje, pokazy i prezentacje.

O innowacyjnym pomyśle oczyszczania powietrza mówi Adam Mielczarek z firmy Exel Air Tech w podwarszawskich Kajetanach.

— Jest to startup, który powstał 3 lata temu i ostatnio udało nam się skutecznie przeprowadzić proces patentowy. Mobilne urządzenie do oczyszczania powietrza montowane na autobusach. Dzięki temu autobus jeżdżąc w przestrzeni miejskiej, staje się czymś w rodzaju odkurzacza do zanieczyszczeń powietrza, odkurzacza do smogu — wyjaśnia Mielczarek.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Forum jest 20-lecie Polski w Unii Europejskiej.

