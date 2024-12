Finał Płockiej Akademii Przedsiębiorczości i Innowacyjności. „To właśnie wy jesteście naszą nadzieją” Katarzyna Piórkowska 04.12.2024 17:44 Mazowsze jest Europejskim Regionem Przedsiębiorczości — podkreślił podczas finału projektu Płocka Akademia Przedsiębiorczości i Innowacyjności marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Nagrodę jury, publiczności i nagrody ufundowane przez partnerów Akademii otrzymała grupa „CATHEROES” za projekt platformy do edukacji domowej dzieci.

Finał Płockiej Akademii Przedsiębiorczości i Innowacyjności (autor: Adam Struzik/zdjęcie ilsutracyjne/FB)

Sześć zespołów stworzonych przez studentów i doktorantów znalazło się w finale projektu Płocka Akademia Przedsiębiorczości i Innowacyjności. Dziś po sześciu miesiącach intensywnej pracy odbył się finał.

Ci, którzy do niego dotarli, zaproponowali między innymi innowacyjny projekt plecaka ewakuacyjnego, grę Fire Brigade, czy platformę, która będzie wsparciem dla rodziców w procesie edukacji domowej dzieci.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik powiedział do uczestników spotkania, że „Mazowsze jest Europejskim Regionem Przedsiębiorczości”.

— To właśnie wy jesteście naszą nadzieją na tworzenie nowych firm, nowych pomysłów, nowych przedsięwzięć, nowych technologii, innowacji. To wszystko, co jest potrzebne po to, żebyśmy się w sposób nowoczesny i harmonijny rozwijali — podkreślił Struzik.

Nagrodę jury, publiczności i nagrody ufundowane przez partnerów Akademii otrzymała grupa „CATHEROES” za projekt platformy do edukacji domowej dzieci.

