Dwie osoby utonęły w weekend na Mazowszu. Trwają poszukiwania trzeciej osoby Cyryl Skiba 21.08.2023 08:11 Tragiczny weekend na Mazowszu. W sobotę utonął mężczyzna, który kąpał się w stawie Glinianka na warszawskich Jelonkach. Tego samego dnia życie stracił 58-latek, który kąpał się w jeziorze w miejscowości Kiełpiniec w powiecie sokołowskim. Wciąż trwają natomiast poszukiwania mężczyzny, który wszedł do Wisły na wysokości miejscowości Nowy Secymin w powiecie nowodworskim.

Dwie osoby utonęły w weekend na Mazowszu. Trwają poszukiwania trzeciej osoby (autor: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim)

Dzisiaj wznowione będą poszukiwania mężczyzny, który wszedł do Wisły na wysokości miejscowości Nowy Secymin w powiecie nowodworskim. To 38-latek.

- Wczoraj około godziny 14:00 wpłynęła do nowodworskiej komendy informacja o dwóch mężczyznach, którzy weszli do rzeki Wisły. W pewnym momencie jeden z tych mężczyzn, jak ustalono 38-latek, zniknął pod taflą wody. Natychmiast zostały podjęte poszukiwania, które trwały do godzi wieczornych. I te poszukiwania będą wznowione dzisiaj od godzin porannych - relacjonuje Joanna Wielocha z powiatowej policji.



- W działaniach udział biorą policjanci z nowodworskiej komendy, policjanci komisariatu rzecznego policji, również straż pożarna i służby medyczne. Użyto wczoraj do poszukiwań sonaru - mówi Wielocha.



W sobotę życie stracił mężczyzna, kąpiący się w stawie Glinianka pod adresem Połczyńska 40 na warszawskich Jelonkach. Prawdopodobnie był pijany. Służby prowadziły swoją akcję od około 14:45 do 16:00. Na miejscu pracowało ponad 20 strażaków. W sobotę rano utonął także mężczyzna w miejscowości Kiełpiniec w powiecie sokołowskim. Miał 58 lat - kąpał się w jeziorze. O zaginięciu służby poinformowała rodzina.

