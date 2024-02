Dwa utonięcia w ten weekend na Mazowszu Aneta Borkowska 05.02.2024 09:46 Tragiczny weekend na Mazowszu. Dwie osoby zginęły w wodzie. W powiecie sokołowskim utonęła 57-letnia kobieta. W powiecie łosickim natomiast wyłowiono zwłoki mężczyzny znajdujące się pod lodem.

Dwa utonięcia w ten weekend na Mazowszu (autor: OSP Kiełpiniec)

Dwa utonięcia w weekend na Mazowszu. W miejscowości Kiełpiniec w gminie Sterdyń doszło do tragedii - w sobotę w jeziorze utonęła 57-letnia kobieta.

- Nurek wszedł do wody i w pewnym momencie natrafiono na ciało, został stwierdzony zgon. To jest dosyć nieduże jezioro, natomiast jest to jezioro znajdujące się przy rzece Bug, więc tam dosyć duże rozlewisko dookoła tego jeziora było. Ilość wody w tym zbiorniku była dosyć znacząca i teren dosyć rozległy, jeśli chodzi o działania - mówi rzecznik straży pożarnej z Sokołowa Podlaskiego Łukasz Tomczuk.





Ciało kobiety zostało zabezpieczone do dalszych badań. Ale to nie jedyne utonięcie w weekend. Wczoraj z jeziorka Trojan w powiecie łosickim wyłowiono zwłoki mężczyzny znajdujące się pod lodem.

