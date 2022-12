Duża akcja CBA i KAS. Zatrzymanych kolejnych 45 podejrzanych w śledztwie dot. wyłudzenia VAT RDC 06.12.2022 07:36 Funkcjonariusze mazowieckiej KAS i krakowskiego CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali kolejnych 45 osób podejrzanych o udział w grupie wyłudzającej VAT. Pięć z nich trafiło do aresztu. W sprawę mogło być zamieszanych 600 firm.

Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska poinformowała, że były to kolejne zatrzymania osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia VAT. - Przeszukano ponad 90 mieszkań oraz firm na terenie woj. mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i śląskiego. W akcji uczestniczyło ponad 200 funkcjonariuszy - podkreśliła Pasieczyńska.

- Tym razem funkcjonariusze zatrzymali 45 podejrzanych. Zabezpieczono ich majątek o wartości 4,7 mln zł oraz objęto poręczeniami majątkowymi w wysokości ponad 1 mln zł i dozorem policji - wyjaśniła.

- Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za organizację i kierowanie procederem obrotu fikcyjnymi fakturami VAT oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Grupa działająca od 2012 roku tworzyła sieć firm. Na chwilę obecną ustalono ok. 600 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie - podkreślił zespół prasowy CBA.

Tymczasowy areszt i poręczenia majątkowe

CBA wskazało, że fikcyjne faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. - Dokumentowały nieprzeprowadzone transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych - dodało CBA.

- Równolegle do prowadzonego śledztwa, funkcjonariusze i pracownicy MUCS kontrolują kolejnych nierzetelnych podatników. Dzięki wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej STIR zablokowaliśmy blisko 3,5 mln zł na rachunkach bankowych 18 spółek. Do tej pory odzyskaliśmy dla budżetu państwa ponad 50 mln zł - wyjaśniła rzeczniczka szefa KAS.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do 2. Wydziału do Spraw Przestępczości Finansowo–Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie, który nadzoruje to śledztwo. - Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, czyli tzw. zbrodni vatowskiej, przedkładanie faktur oraz nierzetelnych deklaracji podatkowych, popełnienia oszustw podatkowych mających na celu obniżenie zobowiązań względem Skarbu Państwa, a także nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu oraz pranie brudnych pieniędzy - poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Marcin Saduś.

- Wobec 5 kluczowych podejrzanych, którym zarzucono m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej, sąd na wniosek prokuratora zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych, którzy w części przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze głównie w postaci policyjnych dozorów oraz poręczeń majątkowych - zaznaczył prokurator Marcin Saduś.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie wyjaśnił, że za przestępstwa zarzucane podejrzanym grozi od roku do 8 lat więzienia, przy czym w przypadku osób, którym zarzucono popełnienie zbrodni vatowskich – kary do 25 lat pozbawienia wolności.

Podkreślił, że szacunkowa wartość fikcyjnych usług, wynikających z nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur przez grupę przekracza kwotę 1 miliarda złotych. - Zatrzymania są kolejnymi w przedmiotowym śledztwie. W trakcie dotychczasowych wcześniejszych pięciu realizacji zatrzymano i ogłoszono analogiczne zarzuty 169 osobom i przeszukano ok. 400 miejsc. Wydano postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych na łączną kwotę niemal 23 milionów złotych. Prokurator sukcesywnie rozlicza osoby działające w imieniu podmiotów gospodarczych, które dokonywały zakupu tzw. pustych faktur - dodał prokurator.

