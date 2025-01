Będą darmowe autobusy w powiecie otwockim? „To się i tak opłaci” RDC 15.01.2025 19:41 Przejazdy autobusami linii „L”, które łączą Józefów, Otwock i Wiązownę z okolicznymi miejscowościami mogą być darmowe. Trwają rozmowy w tej sprawie. Linie miałby przejąć Związek Powiatowo-Gminny „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”. — Do tego systemu można uzyskać dofinansowanie ze środków wojewody — mówi wójt gminy Wiązowna Janusz Budny.

Będą darmowe autobusy w w powiecie otwockim? (autor: Leszek Peczynski/ZTM)

Trwają rozmowy o darmowych autobusach w powiecie otwockim. Zmiana dotyczyłaby trzech liniach „L”, które łączą Józefów, Otwock i Wiązownę z okolicznymi miejscowościami.

Dziś obsługiwane przez warszawski Zarząd Transportu Miejskiego linie miałby przejąć Związek Powiatowo-Gminny „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

Wójt gminy Wiązowna Janusz Budny podkreśla, że zmiana systemu dałaby szansę za zaoszczędzenie środków.

— Do tego systemu można uzyskać dofinansowanie ze środków wojewody. Nawet jak w przetargu wyjdzie taka sama wartość na tonokilometr, a 3 zł do tego tonokilometru dokłada wojewoda, no to się i tak opłaci — mówi Budny.

Bezpłatne połączenia mają umożliwić wygodny dojazd do węzłów komunikacyjnych w tym SKM.

Zmiana finansowania i wprowadzenie darmowych przejazdów liniami L20 L22 i L50 może nastąpić 1 sierpnia.

