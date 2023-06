Cztery osoby zginęły, 30 zostało rannych. Policja podsumowała długi weekend na drogach 12.06.2023 10:35 Cztery osoby zginęły, a 30 zostało rannych podczas długiego weekendu na terenie garnizonu mazowieckiego policji. Służby podsumowały ostatnich pięć dni. W sumie w regionie doszło do 26 wypadków. Zatrzymano 53 pijanych kierowców.

Policja podsumowała długi weekend na drogach (autor: KGP/Twitter)

Według danych KGP, od środy do niedzieli policjanci na drogach odnotowali 327 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a rannych zostało 371 osób. Wśród ofiar długiego weekendu było dziewięciu motocyklistów, dziewięciu kierowców samochodów, ośmiu pasażerów, pięciu pieszych, jeden rowerzysta, jeden kierowca quada oraz jeden motorowerzysta.

Podczas długiego weekendu funkcjonariusze zatrzymali 1 729 nietrzeźwych kierujących oraz 439 kierowców, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o 50 km/h.

Środa i czwartek z największą liczbą wypadków

Według policyjnych danych podczas tegorocznego długiego weekendu najtragiczniejszymi dniami była środa (95 wypadków i 11 ofiar) oraz Boże Ciało w czwartek (67 wypadków i 13 ofiar).

Do tragicznego wypadku doszło m.in. w Kraszewie Podborne. 35-latek jadąc motocyklem na prostym odcinku drogi powiatowej, w nieznanych na chwilę obecną okolicznościach, stracił panowanie nad pojazdem i co doprowadziło do jego upadku. W wyniku zdarzenia zginął na miejscu.

Nadkomisarz przypomniał, że w analogicznym okresie zeszłego roku na drogach doszło do 362 wypadków, w których również zginęły 34 osoby, a 400 zostało rannych. W zeszłym roku policjanci zatrzymali więcej pijanych kierowców (1 907) oraz kierowców, którzy przekroczyli prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym - 648.

