Coraz wyższy stan rzek na wschodzie Mazowsza. Wzrasta zagrożenie powodziowe

Wzrasta zagrożenie powodziowe na wschodzie Mazowsza. Minionej doby Bug w Wyszkowie podniósł się o 8 cm - teraz woda sięga 422 cm i przekracza stan ostrzegawczy o 22 cm. Z kolei ta sama rzeka na wodowskazie we Frankopolu sięgnęła już 281 cm – 31 powyżej stanu ostrzegawczego. Jeszcze bardziej wzbiera Liwiec. W Zaliwiu-Piegawkach ma już 256 cm, przekraczając stan ostrzegawczy o 36 cm. To o 7 cm więcej niż wczoraj rano. Brakuje tylko 13 cm do stanu alarmowego.