Grzmi nad Mazowszem. Dziś w nocy burze z gradem. Jest ostrzeżenie IMGW

Burze przechodzą dziś w nocy nad województwem mazowieckim. W wielu regionach grzmi i pada ulewny deszcz. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przez burzami z gradem wydano dla całego Mazowsza. Alerty dla północnej części województwa obowiązują do czwartku do północy, a dla południowej do czwartku do 2 nad ranem.