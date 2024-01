Bug blisko stanu alarmowego. Ryzyko ewakuacji mieszkańców w Małkini Górnej coraz większe Iwona Rodziewicz-Ornoch 24.01.2024 16:40 Ewakuacja mieszańców w Małkini Górnej jest niewykluczona. Bug po roztopach zaczął szybko przybierać. Do stanu alarmowego brakuje już tylko kilku centymetrów. Po jego osiągnięciu włodarze deklarują rozpoczęcie ewakuacji. Ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Małkinia Górna (autor: Gmina Małkinia Górna)

Niewykluczona ewakuacja mieszkańców w Małkini Górnej. Bug po roztopach zaczął szybko przybierać. Do stanu alarmowego brakuje już tylko 4 cm. – Jeśli rzeka przekroczy poziom 430 cm podejmę decyzje o ewakuacji – mówi wójt Bożena Kordek.

– To jest starorzecze Bugu, my nazywamy to Tajwan to są Zawisty Nadbużne. To jest właściwie w centrum Małkini, tylko na jej południowej części. W tej chwili jest 7 osób. Cały czas trzymamy z nimi kontakt, natomiast na pewno w dniu jutrzejszym zaproponujemy im ewakuację, dlatego, że jeżeli będzie w takim tempie przybierała woda, no to naprawdę nas tam od nich odetnie – mówi Kordek.

Wójt nie wyklucza, że poprosi saperów o rozbicie lodu nad Zalewem Zegrzyńskim. – Woda w Małkini z powodu lodu nie ma gdzie spływać - wyjaśnia Kordek.

– Warunkiem decydującym będzie, że Bóg popłynie, że Zalew Zegrzyński, nie wiem czy nie wystąpię żeby saperzy próbowali tam ten lód rozbijać, jak on jest już słaby, żeby ta woda z rzeki Bug mogła się gdzieś podziać. No każdy się boi – mówi Kordek.

Alarm przeciwpowodziowy w Małkini obowiązuje od ponad tygodnia. Rzeka podtopiła posesje, a kilka dróg jest nieprzejezdnych.

Ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed gwałtownymi wezbraniami wód.

Alerty drugiego stopnia wydano dla rzeki Wkry (woj. mazowieckie), Pilicy (woj. świętokrzyskie), Brynicy (woj. śląskie), Stobrawy (opolskie) i Widawy (dolnośląskie). Na tych rzekach hydrolodzy prognozują wzrost poziomu wody i przekroczenia stanów ostrzegawczych. Alerty obowiązują do czwartku do godz. 18.

"W związku ze spływem wód roztopowych, przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych" - prognozują hydrolodzy.

