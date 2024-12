Budżet Mazowsza na 2025 rok przyjęty. Na co wydane zostanie 8 mld zł? RDC 17.12.2024 15:41 Radni województwa mazowieckiego przyjęli budżet województwa na 2025 rok. Wynosi on 8 mld zł. Na modernizacje i rozbudowy dróg, szpitali, instytucji kultury czy szkół władze regionu przeznaczą ponad 3,3 mld zł. Ponad 846 mln zł zostanie przekazanych na wsparcie gmin, powiatów i organizacji pozarządowych w ramach programów wsparcia, a 982 mln zł na dotacje dla KM i WKD.

Budżet Mazowsza na 2025 rok przyjęty. Na co wydane zostanie 8 mld zł? (autor: Samorząd województwa mazowieckiego)

Budżet Mazowsza na 2025 rok przyjęty. Dochody województwa mazowieckiego w 2025 roku osiągną ponad 6 mld zł i będą o ok. 700 mln zł niższe niż w tym roku. Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) mają stanowić 81 proc. dochodów. Będzie to kwota 4,8 mld zł, czyli o ponad 245 mln zł wyższa niż spodziewana w 2024 roku. Ma to związek z tym, że w przyszłym roku województwo mazowieckie nie będzie płacić tzw. janosikowego. Wpływy z tytułu podatku CIT to ponad 3,6 mld zł, a z PIT – przeszło 1,2 mld zł.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, budżet na 2025 rok przedstawia się bardzo dobrze. – Co prawda nasze dochody będą niższe niż w ubiegłym roku, jednak będzie to pierwszy budżet bez tzw. janosikowego, co pozwoli nam przeznaczyć więcej pieniędzy na inwestycje, m.in. w drogi, szpitale, muzea czy na nasze programy wsparcia. W sumie inwestycje pochłoną ponad 35 proc. naszego budżetu, czyli ponad 3,3 mld zł – dodaje.

8 mld zł na wydatki

Wydatki na 2025 rok zostały określone na ponad 8 mld zł. Ponad 35 proc. tej kwoty, czyli przeszło 3,3 mld zł, to środki przeznaczone na inwestycje. Ponad 846 mln zł władze regionu przeznaczą na pomoc samorządom lokalnym i organizacjom pozarządowym, a dotacje do przewozów kolejowych – ponad 982 mln zł.

3,3 mld zł na inwestycje

– Na realizację inwestycji w 2025 roku sejmik Mazowsza przydzielił 3,3 mld zł. Najwięcej, bo przeszło 1,6 mld zł, będzie przeznaczone na budowę, rozbudowę, modernizację dróg wojewódzkich, blisko 534 mln zł na modernizację i doposażenie szpitali. Kolejną grupę wydatków w kwocie aż 249 mln zł pochłoną inwestycje w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, a ponad 160 mln zł – w placówkach oświatowych – wylicza Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.

1,6 mld zł na drogi

Na budowę, modernizację, przebudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w 2025 roku w sumie ponad 1,6 mld zł, z czego ponad 1 mld zł – na inwestycje, a kolejne przeszło 634 mln zł – na remonty i bieżące utrzymanie. Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, w przyszłorocznym budżecie samorząd województwa mazowieckiego po raz kolejny stawia na inwestycje. – Stanowią one przeszło 35 proc. naszego budżetu. Tradycyjnie największą pozycją w budżecie będzie dofinansowanie do dróg wojewódzkich, na które zarezerwowaliśmy ponad 1,6 mld zł. Jedną z największych pozycji będzie rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w Iłży do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w Lipsku. Na tę inwestycję przeznaczyliśmy ponad 136 mln zł - mówi.

855 mln zł na zdrowie

W 2025 roku władze Mazowsza przeznaczą ponad 855 mln zł na zadania realizowane w służbie zdrowia. Same inwestycje w mazowieckich placówkach służby zdrowia pochłoną 534 mln zł. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska zaznacza, że każdego roku środki na inwestycje w zdrowie są jedną z największych pozycji w budżecie. – Na przyszły rok także zarezerwowaliśmy rekordową kwotę. Największe inwestycje to m.in. budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie, zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie czy modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - wskazuje.

456 mln zł na kulturę

Ponad 546 mln zł samorząd województwa przeznaczy na kulturę, w tym na inwestycje i bieżące utrzymanie mazowieckich placówek kulturalnych – 249 mln zł. Jak wyjaśnia wicemarszałek Wiesław Raboszuk, jest to dobry budżet. – Zabezpieczyliśmy w nim pieniądze na najważniejsze inwestycje i utrzymanie m.in. dróg wojewódzkich, przewoźników kolejowych, ale też instytucji kultury, a tych na Mazowszu mamy 30. To m.in. Teatr Polski w Warszawie czy zespół „Mazowsze”. Dodatkowo ponad 13,4 mln zł przeznaczyliśmy na kontynuację programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, w ramach którego uczniowie z naszego regionu mogą odwiedzać nasze muzea, teatry i skanseny za zaledwie złotówkę. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem - dodaje.

Programy wsparcia

Samorząd województwa mazowieckiego w 2025 roku będzie kontynuował większość dotychczasowych programów wsparcia. Jak podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego, w przyszłorocznym budżecie na programy wsparcia zarezerwowano aż 912 mln zł. – To pieniądze dla gmin, powiatów, ale też organizacji pozarządowych czy stowarzyszeń. W sumie będziemy prowadzić aż 23 programy wsparcia, wszystko po to, aby nasze województwo rozwijało się równomiernie. Zachęcam do ubiegania się o te środki.

Na programy wsparcia w 2025 roku sejmik przeznaczył ponad 912 mln zł. Największa pula środków, blisko 600 mln zł, zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Pojawi się też nowy program „Mazowsze dla społeczności energetycznych”. W sumie w 2025 roku będą realizowane 23 programy i zadania.

Wieloletnia prognoza finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2038 roku zaplanowano realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 26,9 mld zł, w tym o charakterze bieżącym – 17,1 mld zł i majątkowym – 9,8 mld zł. Na drogi wojewódzkie planuje się przeznaczenie ponad 3,7 mld zł, na transport – 14,9 mld zł, rozwój regionalny – 1,4 mld zł, ochronę zdrowia – niemal 2,2 mld zł.

Czytaj też: Radom z przyjętym budżetem na 2025 rok. „Praktycznie więcej się z niego nie dało wycisnąć”