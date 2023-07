Mieszkańcy Ostrołęki mogą zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego RDC 18.07.2023 13:01 Do końca miesiąca można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Ostrołęki. Dostępne są dwie kategorie: osiedlowa i ogólnomiejska. Samorząd miasta przeznaczył kwotę w wysokości 2 136 000 złotych na tegoroczną edycję.

Twa nabór do BO Ostrołęki (autor: Łukasz Kulik - Prezydent Miasta Ostrołęki/FB)

Ruszył nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Ostrołęki. Mieszkańcy mogą je zgłaszać do końca miesiąca. Do rozdysponowania samorząd miasta przeznaczy kwotę w wysokości 2 136 000 zł, to 0,5 % budżetu miasta.

Malwina Łuba z miejskiego ratusza informuje, że zadania projektowe można zgłaszać w dwóch pulach: osiedlowej i ogólnomiejskiej. W pierwszej do wykorzystania jest 1 923 000 zł, z kolei w drugiej przeznaczono 213 tys. zł.

— W kategorii ogólnomiejskiej zgłaszamy tylko projekty miękkie, czyli projekty nieinwestycyjne dotyczące edukacji, integracji społecznej, przedsięwzięć: społecznych, kulturalnych, sportowych. W kategorii osiedlowej zgłaszamy tylko zadanie inwestycyjne, mające charakter budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy modernizacji — mówi Łuba.

Projekty można zgłaszać elektronicznie poprzez stronę: www.ostroleka.budzet-obywatelski.org oraz w wersji papierowej UM Ostrołęki.

Lista projektów, na które będzie można zagłosować, zostanie podana przez ratusz 6 września.

