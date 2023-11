To szansa dla samorządów i organizacji z regionu. Rusza największe wsparcie w historii Mazowsza Miłosz Kuter 08.11.2023 19:42 Samorząd Mazowsza uruchomił nabory do autorskich programów wsparcia. Na pomoc dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych czy działkowców sejmik województwa przeznaczył blisko 900 mln zł. To największe wsparcie w historii Mazowsza.

Największe wsparcie w historii Mazowsza dla samorządów i organizacji z regionu (autor: Michał Słaby/Mazovia)

Modernizacja dróg, autobusy dla uczniów, działania ekologiczne, sprzęt dla strażaków czy badania profilaktyczne dla mieszkańców – to tylko przykłady działań, które mają szansę na dofinansowanie z budżetu województwa.

Sejmik Województwa przekaże 900 milionów złotych dofinansowania na przyszły rok. Jak powiedział Marszałek Województwa Adam Struzik, pieniądze przysłużą się mieszkańcom.

— Bardzo dużo środków przeznaczymy dla strażaków ochotników — blisko 30 milionów. Tradycyjnie oczywiście takie projekty jak wsparcie dla bazy sportowej, dla zabytków, dla centrów integracji, dla czystego powietrza — wymienił Struzik.

Nowe programy wsparcia, to odpowiedź na realne potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i samorządy.

— W tym roku były to m.in. Mazowsze dla zwierząt, Mazowsze dla lokalnych centrów integracji czy Mazowsze dla zdrowia kobiety, które w kolejnej edycji zmieni się w Mazowsze dla zdrowia i obejmie profilaktykę zarówno kobiet, jak i mężczyzn — wymienił marszałek.

Programy wsparcia na Mazowszu

Marszałek zaznaczył, że sejmik prowadzi w sumie 20 programów wsparcia. Obecnie trwają nabory wniosków do 15 z nich.

— Przyspieszyliśmy nabory, bo uważamy, że jeśli to się uda podpisać w pierwszym kwartale umowy, to beneficjenci będą mieli więcej czasu na realizację różnego rodzaju projektów. Zachęcam wszystkich zainteresowanych, żeby śledzili nasze strony internetowe, i zgodnie z terminami składali swoje wnioski — powiedział marszałek.

W najbliższym czasie ruszą nabory do kolejnych: „Mazowsze dla sołectw”, „Mazowsze dla zabytków”, „Mazowsze dla melioracji”, „Mazowsze dla orkiestr” i „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” to kolejne programy wsparcia, do których nabory ruszą niebawem.

W tym roku Sejmik Województwa dofinansował blisko 5 tysięcy inwestycji na całym Mazowszu. To w sumie 770 milionów złotych.

Czytaj też: Pociągiem na Lotnisko w Modlinie. PKP PLK wybrały projektanta linii kolejowej