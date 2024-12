Radom z przyjętym budżetem na 2025 rok. „Praktycznie więcej się z niego nie dało wycisnąć” Anna Orzeł 16.12.2024 17:59 To jest budżet wielkich zmian, bo opisują go wielkie wartości po stronie dochodowej, jak i po stronie wydatkowej — mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski. Dziś radni przyjęli budżet na 2025 rok. Kazimierz Woźniak z Radomskiego Paktu Samorządowego uważa, że „praktycznie więcej się z niego nie dało wycisnąć”. Zapisano ponad dwa miliardy złotych po stronie dochodów i po stronie wydatków.

Radom z przyjętym budżetem na 2025 rok (autor: Rada Miejska w Radomiu/FB)

Zdaniem prezydenta Radosława Witkowskiego, budżet gwarantuje miastu rozwój i stabilne finanse.

— To jest budżet wielkich zmian, bo opisują go wielkie wartości po stronie dochodowej, jak i również wydatkowej. Coś, co mnie w sposób szczególny buduje i cieszy, to wartość inwestycji — ponad 416 milionów złotych — mówi Witkowski.

Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości ma do dokumentu wiele zastrzeżeń i głosowała przeciw.

— Głównie chodzi o zadłużenie miasta, tylko w tym roku Urząd Miejski zaciągnął zobowiązania na 350 milionów złotych. Druga kwestia to jest brak konsultacji, czego nam bardzo brakowało. I kolejna rzecz, to budżet kontynuacji największych inwestycji — wymienia Pastuszka-Chrobotowicz.

Kazimierz Woźniak radny z Radomskiego Paktu Samorządowego uważa, że dokument przygotowano odpowiedzialnie i rzetelnie.

— Jest takie powiedzenie polskie, „tak krawiec kraje, jak mu materii staje”. Ale co by nie mówić, myślę, że jest to optymalny budżet, że praktycznie więcej się z niego nie dało wycisnąć, a też nie możemy bardziej zadłużać miasta — mówi Woźniak.

Dokument pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

